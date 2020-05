Wenn sich die beiden Pop-Größen Ariana Grande (26) und Justin Bieber (26) zusammentun, um einen Song für den guten Zweck zu veröffentlichen, stehen andere Stars regelrecht (und virtuell) Schlange, um ein Teil davon sein zu dürfen. Am heutigen Freitag (8. Mai) feierte die gemeinsame Single "Stuck With U" Premiere, deren Einnahmen zu 100 Prozent der First Responders Children's Foundation zugutekommen soll. Die Organisation hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Familien all derjenigen Menschen zu unterstützen, die sich im Kampf gegen die Corona-Pandemie an vorderster Front befinden - wie Klinikpersonal, Mitarbeiter im Gesundheitswesen oder Polizeibeamte.

Im Videoclip zum Song tanzen laut YouTube-Beschreibung "Fans, Freunde und Ersthelfer" allesamt mit ihren Liebsten, mit denen sie wegen der Corona-Ausgangsbeschränkungen in den eigenen vier Wänden "festsitzen". Wer nicht ganz genau aufpasst, verpasst neben allerhand Pärchen und Haustieren eine Unmenge an Stars, die sich zwischen die "Normalos" gemischt haben.

Diese Stars sind zu sehen

Gleich zu Beginn etwa ist Michael Bublé (44) zu sehen, der mit Frau und Kind schunkelt. Ebenso wie Schauspielerin und Oscarpreisträgerin Gwyneth Paltrow (47, "Shakespeare in Love"), die sich an ihren Mann Brad Falchuk (49) schmiegt. Kylie (22) and Kendall Jenner (24) turnen derweil zusammen auf ihren hauseigenen Tennisplatz etwas herum. Die US-Seite "Variety" will in einem kurzen Moment zudem Kim Kardashian (39) und Kanye West (42) erspäht haben. Demi Lovato (27) schmust außerdem im Astronauten-Outfit mit ihrem neuen Freund Max Ehrich, Ashton Kutcher (42) herzt seine langjährige Partnerin Mila Kunis (36).

Bieber selbst kann gar nicht die Finger von seiner Frau, dem Model Hailey Baldwin (23), lassen. Grande hingegen, die während des gesamten Clips nur mit ihrem Hund kuschelt, umarmt am Ende von "Stuck With U" einen mysteriösen, deutlich größeren Mann, dessen Kopf außerhalb der Kamera verschwindet. Mit wem sie da wohl "festsitzt?