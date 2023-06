Mueller-Stahl, 1930 im ostpreußischen Tilsit geboren, war über 20 Jahre an der Berliner Volksbühne engagiert. Er avancierte in der DDR und nach seiner Übersiedlung dann auch in der Bundesrepublik zu einem der beliebtesten Film- und Fernsehstars. Als einer der wenigen Deutschen hatte er auch in Hollywood Erfolg, spielte in Filmen wie "Night on Earth“ oder "Shine – Der Weg ins Licht", der ihm 1997 eine Oscar-Nominierung einbrachte.

Der deutsche Schauspieler Armin Mueller-Stahl feierte über Jahrzehnte Erfolge – auch in Hollywood. Der Krieg in der Ukraine geht ihm nah. Wenn der Druck auf die Seele zu groß wird, geht er in seine Garage. Interview: Felix Rettberg

Am Ende des Zweiten Weltkriegs haben Sie nur überlebt, weil ein polnischer Kriegsgefangener einem russischen Soldaten die Waffe aus der Hand schlug. Wie nah gehen Ihnen mit solchen eigenen Erfahrungen die täglichen Meldungen aus der Ukraine?

Krieg ist das Widerlichste, was Menschen einander antun können. Was man dort erlebt, lebt immer mit. Meine Gefühle von damals, sie begleiten mich bis heute.

In Albträumen?

Ja, ab und an. Wenn die Bilder aus der Ukraine im Fernsehen laufen, würde ich am liebsten wie beim Film in die Totale gehen, also in die Kamera-Einstellung, bei der alles nur weit entfernt zu sehen ist. Und wenn der Druck auf der Seele zu groß wird, dann habe ich ja glücklicherweise noch meine Garage.