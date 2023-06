Am heutigen 2. Juni um 21:00 Uhr können Fans die erste Folge von Schwarzeneggers Serien-Hit "Fubar" mit Arnies Live-Kommentar erleben.

Mit Freunden auf Netflix Arnold Schwarzeneggers (75) neue Action-Serie "Fubar" zu schauen ist cool. Wesentlich cooler ist es natürlich, die Serie zusammen live mit ihrem legendären Hauptdarsteller zu gucken.

Gelegenheit dazu gibt es am heutigen Freitag, den 2. Juni um 21:00 Uhr deutscher Zeit via Instagram Live. Auf seinem Instagram-Account kündigte der Terminator das Event mit folgenden Worten an: "Lasst uns morgen gemeinsam die erste Folge von #FUBAR anschauen und ich werde meinen berühmten Kommentar dazu abgeben. Wir sehen uns um 12 Uhr pazifischer Zeit auf Instagram live!"

So geht's zu Arnies Watchparty

Um an der Watchparty teilnehmen zu können, müssen deutsche Fans auf Instagram zunächst Schwarzenegger-Follower werden und zum angesagten Party-Start auf das Profilbild des Gastgebers klicken. Dieses wird von einem bunten Ring umgeben zusammen mit dem Wort "Live" oben im Feed angezeigt.

Da die genannte "Pazifische Standardzeit" neun Stunden hinter der mitteleuropäischen Standardzeit liegt, sollten sich deutsche Watchparty-Gäste pünktlich um 21:00 Uhr in Arnies Instagram-Wohnzimmer einfinden.