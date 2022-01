Das Musikbusiness hat 2022 wieder einige Künstlerinnen und Künstler zu bieten, die in diesem Jahr ihren großen Durchbruch schaffen könnten.

Jedes Jahr gibt es zahlreiche Newcomer, doch nur die wenigsten schaffen wirklich den Durchbruch. 2022 haben einige Musikerinnen und Musiker das Potenzial, richtig durchzustarten. Von Nina Chuba über Schmyt bis hin zu PinkPantheress: Diese Künstlerinnen und Künstler sollte man 2022 auf dem Zettel haben.

Nina Chuba

Nina Chuba (23) machte sich bereits als Kind einen Namen als Schauspielerin. So stand sie mit acht Jahren in der Serie "Die Pfefferkörner" vor der Kamera. Danach folgten weitere Engagements im Fernsehen, sie entdeckte jedoch auch die Musik für sich. 2021 feierte sie Erfolge mit den Songs "Neben mir", "Alles gleich" und "Molly Moon". Anfang 2022 landete Nina Chuba auf der Hotlist "New Music 2022" der jungen ARD-Programme und Deutschlandfunk Nova. Die Deutschrapperin wird 2022 ihr Debütalbum auf den Markt bringen.

Yecca

Yecca promotete sich anfangs selbst über die sozialen Medien, mittlerweile ist sie mit ihren deutschsprachigen Songs und dem Mix aus Pop und Rap durchgestartet. 2021 veröffentlichte sie mehrere Singles und die Doppel-EP "11" und "22". In diesem Jahr soll es erfolgreich weitergehen.

Wilhelmine

Ihre Single "Eins sein" wurde auf TikTok und YouTube einer der viralen Hits des Jahres 2021. Auch 2022 wird wohl keiner an Wilhelmine vorbeikommen. Die Sängerin nimmt in ihren ehrlichen und emotionalen Texten kein Blatt vor den Mund - ob es um ihr eigenes Coming-out, Alkoholsucht im Familienkreis oder das Thema Selbstliebe geht. 2022 geht sie auf Tour, die bereits nahezu ausverkauft ist.

Schmyt

Tiefgründige Texte und eine große Stimme: Manche kennen Schmyt noch von seiner Zeit in der Hip-Hop-Electro-Gruppe Rakede. Mittlerweile tritt der Rapper und Sänger solo auf und startete 2021 mit seiner EP "Gift" durch. Im gleichen Jahr wurde er für eine 1LiveKrone als "Bester Newcomer Act" nominiert. Für den Mai 2022 kündigte er sein Debütalbum "Universum" an. Von Schmyt dürfen wir noch viel erwarten.

Loi

Sängerin Loi hat eine Gänsehautstimme - und überzeugte damit bereits 2017 bei "The Voice Kids". Der große Erfolg stellt sich aber erst jetzt so richtig ein. Ihre erste Single "I Follow" wurde der Titelsong des Films "Ostwind". Auch auf TikTok hat die junge Künstlerin eine große Fangemeinde, die durch die Covers großer Hits gewachsen ist. 2022 schaffte Loi es auf die Hotlist "New Music 2022" - von ihr wird wohl noch einiges kommen.

Montez

Montez (27), der bürgerlich den klangvollen Namen Luca Manuel Montesinos Gargallo trägt, wurde von den Online-Plattformen "Hiphop.de" und "Juice" schon vor zehn Jahren als "Newcomer des Jahres" gehandelt. Seinen Durchbruch schaffte der Rapper jedoch erst 2021 mit dem Song "Auf & ab". Im August eroberte der Hit Platz eins der deutschen Singlecharts. Nach vielen Ups und Downs könnte 2022 sein großes Jahr werden.

Rote Mütze Raphi

Ihr Wiedererkennungsmerkmal ist nicht nur ihre rote Mütze, es sind auch ihre Songs. 2020 verschaffte sich Rote Mütze Raphi (20) erste größere Aufmerksamkeit mit ihrem Song "C'est La Vie". 2021 folgte der Remix des Songs "Love & Courvoisier" mit niemand Geringerem als der Band Seeed. Im September des Jahres nahm sie den New Music Award als "Newcomer:in des Jahres" entgegen, nun steht sie auch auf der Hotlist "New Music 2022".

Luna

Sängerin Luna (19) wurde bereits 2020 durch ihre TikTok-Videos berühmt, ihr Song "Verlierer" wurde ein Chartstürmer. 2021 folgten die Songs "Blau" und Ende des Jahres gemeinsam mit Lea (29) "Küsse wie Gift". Im Dezember gewann Luna dann eine 1Live Krone in der Kategorie "Bester Newcomer Act" - ihr steht nun eine große Karriere bevor.

Dylan Fraser

Nicht nur in Deutschland, auch international gibt es einige interessante neue Künstler. Zu nennen ist hier unter anderem Dylan Fraser. Der junge Schotte träumt schon seit seiner Kindheit von einer großen Musikkarriere, 2022 könnte dies Wirklichkeit werden. 2021 machte er unter anderem mit dem Song "Nightmare" auf sich aufmerksam. Ob er 2022 seinen endgültigen Durchbruch schafft?

Gabriels

Im Gegensatz zu den meisten Newcomern, die gerade Anfang 20 sind, sind Gabriels schon etwas reifer. Sänger Jacob Lusk (34) ist in Kalifornien bekannt für seinen Southern Gospel - seine Stimme ist unverwechselbar. Gemeinsam mit den Produzenten Ryan Hope und Art Balouzian bildet er die Band Gabriels, die 2021 ihre erste EP "Love And Hate In A Different Time" herausbrachte. Eine Gruppe, an der man wohl 2022 nicht vorbeikommen wird.

PinkPantheress

Die englische Popsängerin PinkPantheress (geb. 2001) feierte 2021 in ihrer Heimat mit den Singles "Pain" und "Just For Me" große Charterfolge. Zuvor hatte sie mit "Just A Waste" 2020 einen viralen Hit auf TikTok. 2022 erreichte sie den ersten Platz in der BBC-Umfrage "Sound of 2022", die sie als Star für das laufende Jahr anpreist.