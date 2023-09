von Matthias Schmidt Der 40. Asterix kommt von einem neuen Autor. Fabrice Caro liebt es bissig. Und er kennt das Dorfleben – wie der neue Band zeigen wird

Herr Caro, die Handlung eines neuen "Asterix"-Albums wird immer gehütet wie ein Staatsgeheimnis. Wir haben aber gehört, dass es im nächsten Band um Themen wie Achtsamkeit und Selbstoptimierung gehen soll. Richtig?

Ja, in Frankreich wird das gerade viel debattiert. Und "Asterix" war ja schon immer eine Serie, in der moderne Aspekte aufgegriffen wurden. Bei "Obelix GmbH & Co. KG" ging es um Kapitalismus. In der "Trabantenstadt" um Bauwut und Immobilienwahnsinn. Und nun ziehen eben diese Themen ins Dorf ein.