Auf Track Nummer 9 erklingt plötzlich ihre Stimme: Beyoncé unterstützt Rapper Travis Scott auf seinem neuen Album "Utopia".

Travis Scott (32) veröffentlicht am heutigen Freitag (28. Juli) sein viertes Studioalbum. Auf "Utopia" sind weitere berühmte Künstler zu hören - allen voran Beyoncé (41). Der Rapper feierte seine Album-Release-Party am Donnerstagabend in Brooklyn. Sein umstrittener Auftritt in Ägypten war kurzfristig doch noch abgesagt worden.

Auch Drake ist dabei

Für sein neues Album konnte Scott einige bekannte Kollegen gewinnen. So begleitet ihn Beyoncé beim neunten Song "Delresto (Echoes)". Der Sound orientiert sich mit seinen Synthesizer-Effekten auch an ihrem Album "Renaissance", das die Sängerin im vergangenen Juli veröffentlicht hatte. Auch weitere Musiker wie Drake (36), SZA (33), Bon Iver (42) und Sampha (42) unterstützen den aus Houston stammenden Rapper. "Die Reise durch das Album hat mich um die ganze Welt geführt und ich kann es kaum erwarten, das Album endlich herauszubringen", schrieb er vor wenigen Tagen auf seiner Instagram-Seite.

Bereits vergangene Woche hatte der 32-Jährige die erste Single-Auskopplung "K-Pop" mit tanzbaren Reggaeton-Beats präsentiert, an der auch Bad Bunny (29) und The Weeknd (33) mitwirkten. Das war bereits ein Vorgeschmack auf die weiteren prominenten Gäste des Albums.

Auftritt in Ägypten fällt aus

Vor fünf Jahren war zuletzt ein Album des Rappers erschienen, der auch durch seine On-Off-Beziehung mit Kylie Jenner (25) bekannt ist. Die beiden haben zwei Kinder. "Astroworld" aus dem Jahr 2018 führte die amerikanischen Albumcharts an und enthielt auch den Nummer-1-Hit "SICKO MODE" featuring Drake. Scott begann bereits in seiner Jugend mit der Musik und war achtmal für den Grammy nominiert.

Für den Rapper ist "Utopia" auch das musikalische Comeback nach der Katastrophe während des "Astroworld"-Festivals 2021. Dabei waren bei seinem Auftritt zehn Menschen bei einer Massenpanik gestorben. Erst Ende Juni hatte ein Geschworenengericht entschieden, dass der Rapper dafür nicht angeklagt wird. Zuvor waren Hunderte Klagen eingereicht worden, in denen dem Musiker und dem Konzertveranstalter Fahrlässigkeit vorgeworfen wurde.

Eigentlich wollte Scott sein neues Werk spektakulär mit einem Konzert bei den Pyramiden von Gizeh präsentieren. Doch nur zwei Tage vorher war der in Ägypten umstrittene Auftritt wegen "komplexer Produktionstermine" abgesagt worden. In einer Mitteilung hieß es am 26. Juli: "Trotz aller Bemühungen führten komplexe Produktionsprobleme leider dazu, dass die Show nicht in der Wüste produziert werden konnte. Wir verstehen, dass diese Nachricht enttäuschend ist und nicht das Ergebnis ist, das sich irgendjemand von uns gewünscht hat." Die Fans haben zumindest ab heute die Möglichkeit, sich sein neues Album anzuhören.