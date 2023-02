Ab Ende Januar wird Mallorca von einem Blütenmeer bedeckt. Die Mandelbäume blühen noch bis März, auch ein Fest gibt es den Blüten zu ehren.

Ab Ende Januar bis Mitte März zeigt sich Mallorca von einer ganz besonderen Seite. Ein Blütenmeer erstreckt sich über weite Teile der Insel. Das faszinierende Naturschauspiel nennt sich Mandelblüte und lockt jedes Jahr Naturliebhaber an. Während in Deutschland noch frostige Temperaturen herrschen, präsentiert sich auf Mallorca die Sonne - und bis zu 20 Grad sind möglich. Die perfekte Ausgangssituation, damit die ersten Knospen der Mandelbäume sprießen.

Hier gibt es die Mandelbäume zu sehen

Die Blütezeit hängt von den Witterungsbedingungen ab. Bei einem strengen Winter kann sich der Start auch nach hinten verschieben. Wer Mitte Februar aufbricht, sieht mit hoher Wahrscheinlichkeit die Blüten in voller Pracht. Rund vier Millionen Mandelbäume, entweder in Gärten, Plantagen oder auch wildwachsend, sind auf der Insel zu Hause. In den flachen Ebenen im Südosten Mallorcas erblühen die Bäume in der Regel als erstes, in der Bergregion der Serra Tramuntana als letztes.

Im Westen und Norden wird man zwischen Palma und Port d'Andratx fündig, in der Inselmitte stehen Bäume in der Gegend um Montuiri, Llucmajor und Sineu. Im Süden und Osten sind Exemplare bei Felanitx, Cala Santanyi, Portocolom, Cala Figuera sowie Cala Millor zu finden.

Eine Insel feiert

Die Mandelbäume Mallorcas haben eine lange Tradition, schon im 10. Jahrhundert brachten Araber das Gewächs auf die Insel. Heute sind es 120 Arten, die auf der Insel prächtig gedeihen. Die braune Nuss findet sich in vielen Produkten wieder - in Parfüms, Kosmetikartikel und in Speisen kommen Mandeln zum Einsatz. Der Mandelkuchen "Gato de Almendra", Mandelpudding, Mandellikör oder Mandelmilch sind absolute Verkaufsschlager auf der Insel. Jedes Jahr findet das Mandelblütenfest Firó de la Flor d'Ametler in Son Servera statt. Dort können Besucher traditionelle Produkte erstehen.