Auma Obama will ihre Teilnahme an "Let's Dance" genießen.

RTL hat die Kandidaten der neuen "Let's Dance"-Staffel bekanntgegeben. Dabei ist auch Barack Obamas Halbschwester Auma Obama.

Die kenianische Germanistin und Soziologin Auma Obama (60, "And Then Life Happens") wird ab Ende Februar bei "Let's Dance" zu sehen sein. Die Halbschwester des ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (59) hat dem Sender RTL bereits vorab verraten, worauf sie sich besonders bei ihrer Teilnahme an der Tanzshow freut.

"Hauptsache Spaß"

"Meine große Vorfreude ist, dass ich mit vielen tollen Leuten zusammenarbeiten werde", erklärt Obama. Sie freue sich einfach darauf, dabei zu sein und wolle "das ganze Erlebnis" genießen. Ob sie gut tanzen kann? "Ich bin so wie die Leute, die in der Dusche singen", scherzt die 60-Jährige. "Ich denke, dass ich gut tanzen kann, aber wir werden es an den Tagen dann sehen, ob das wirklich der Fall ist."

Vor ihrer Teilnahme habe sie "sehr großen Respekt" - vor allem vor dem eigentlichen Tanzen. "Die Qualität ist sehr sehr hoch und die Leute tanzen sehr sehr gut", meint Obama. Sie hoffe, dass sie mithalten könne. "Normalerweise hätte ich nicht den Mut, bei einem solchen Wettbewerb teilzunehmen", erklärt sie weiter. Zwar sei sie "eine leidenschaftliche Tänzerin, aber am liebsten tanze ich im Wettbewerb mit den Kindern aus meiner Stiftung 'Sauti Kuu' in Alego/ Kenia". Dort gehe es "um das Zelebrieren des besten Tänzers und obwohl ich gegen die Kinder keine Chance habe, tanze ich gerne mit". Es mache ihr "riesigen Spaß dabei zu sein und so will ich es auch bei 'Let's Dance' angehen - Hauptsache Spaß."

Das sind ihre Konkurrenten

Ab dem 26. Februar (um 20:15 Uhr) sind bei RTL und "TV Now" in "Let's Dance" neben Obama auch der ehemalige "Tagesschau"-Chefsprecher Jan Hofer (68) sowie die frühere Monrose-Sängerin Senna Gammour (41) zu sehen. Außerdem stoßen Ex-"DSDS"-Teilnehmerin Vanessa Neigert (28), Sängerin Ilse DeLange (43) und Partyschlagerstar Mickie Krause (50) hinzu. Profiboxer Simon Zachenhuber (22), Fußballstar Rúrik Gíslason (32) und Moderator Kai Ebel (56) sind ebenso mit von der Partie wie die Schauspielerin Valentina Pahde (26), ihr Kollege Erol Sander (52), Moderatorin Lola Weippert (24), Model Kim Riekenberg (26) und der erste "Prince Charming", Nicolas Puschmann (29).