Alle Drake-Fans müssen jetzt stark sein: Der Superstar hat angekündigt, dass er wohl mindestens ein Jahr Pause einlegen wird.

Der kanadische Superstar Drake (36) hat seinen Millionen Fans rund um den Globus eine unschöne Neuigkeit überbringen müssen. Wie er laut der US-amerikanischen Seite "People" am Freitag (6. Oktober) im Radioformat "Table For One" verriet, wird er vorerst eine Pause einlegen müssen. Als Grund gibt er gesundheitliche Probleme an, beruhigt sogleich aber auch: "Es handelt sich dabei um nichts Ernstes. Aber ich möchte, dass die Menschen gesund durchs Leben gehen. Ich habe seit einigen Jahren schon die seltsamsten Probleme mit meinem Magen."

Erst, wenn er das Problem in den Griff bekommen hat, wolle er sich wieder der Musik widmen. Wie lange er genau plant, sich aus dem Showgeschäft zurückzuziehen, könne er daher nicht sagen. "Ich werde die Tür im Studio für eine Weile abschließen. Ich weiß nicht einmal, was 'eine Weile' bedeutet. Vielleicht ein Jahr oder so, vielleicht aber auch etwas länger."

Beim Blick auf die offizielle Homepage des Künstlers fällt auf: Bei den Daten seiner aktuellen "It's All A Blur"-Tour ist nur noch der Termin am kommenden Samstag (7. Oktober) in Toronto terminiert. Bei fünf weiteren Terminen, allesamt in den USA, steht hingegen nur noch "TBD" ("to be determined", also "noch festzulegen").

Gerade kam seine neue Platte heraus

Glück im Unglück für alle Drake-Anhänger: Drake hat gerade "For All The Dogs" herausgebracht, sein nunmehr achtes Studioalbum. Vorerst können sich seine Fans also mit brandneuen Songs über die Hiobsbotschaft hinwegtrösten. Dass der neue Longplayer wieder einmal ein riesiger Erfolg sein wird, gilt als garantiert.

Im September 2018 brach Drake einen Uralt-Rekord der Beatles: Alle 25 Tracks seines Albums "Scorpion" waren in den Billboard-100-Charts, sieben davon in den Top Ten. Sein vorangegangenes Werk "Honestly, Nevermind" kam erst im letzten Jahr auf den Markt und erreichte in Deutschland die bislang beste Drake-Platzierung in den Charts, den dritten Platz.