Regisseur Baz Luhrmann (56, "Australia") dreht ein Biopic über den King of Rock 'n' Roll. Nun hat er seinen Hauptdarsteller gefunden. Schauspieler Austin Butler (27, "The Shannara Chronicles") wird zu Elvis Presley (1935-1977), wie das US-Branchenblatt "Deadline" berichtet. In dem noch titellosen Drama soll es demnach um den Karriereaufstieg von Elvis Presley gehen, beleuchtet durch die komplexe Beziehung, die er über zwei Jahrzehnte zu seinem Manager Colonel Tom Parker hatte. Den wiederum wird Oscar-Preisträger Tom Hanks (63, "Forrest Gump") verkörpern.

"So stolz auf meinen Schatz"

Die Dreharbeiten sollen Anfang 2020 in Australien stattfinden. Laut "Deadline" haben neben Austin Butler auch Ansel Elgort, Miles Teller und Harry Styles für die Rolle vorgesprochen. Eine freut die Wahl von Austin Butler besonders: Schauspielerin Vanessa Hudgens (30, "High School Musical"). Die beiden sind seit 2011 ein Paar. Sie gratulierte ihrem Freund voller Begeisterung in den sozialen Medien. Auf ihrem Instagram-Account schrieb sie, dass sie völlig hin und weg sei. "Ich kann es kaum erwarten. So stolz auf meinen Schatz", so Hudgens.

Austin Butler hat unter anderem in Serien wie "The Carrie Diaries" und "The Shannara Chronicles" mitgespielt. Seit Mitte Juni ist er in "The Dead Don't Die" in den deutschen Kinos zu sehen. Außerdem hat er eine Rolle in "Once Upon a Time in... Hollywood" von Quentin Tarantino (56), der hierzulande am 15. August anläuft.