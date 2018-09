Die US-Schauspielerin Cicely Tyson (93, «The Help») und der in Argentinien geborene Filmkomponist Lalo Schifrin (86) werden im November mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet.

Wie die Filmakademie Academy Of Motion Picture Arts and Sciences in Los Angeles mitteilte, wird auch der Presseagent und langjährige Sprecher von Steven Spielberg, Marvin Levy, mit diesem Preis geehrt.

Das legendäre Produzenten-Duo Kathleen Kennedy und Frank Marshall erhält den «Irving G. Thalberg Memorial Award». Das Ehepaar produzierte Filme wie «Die Farbe Lila», «München» und «Der seltsame Fall des Benjamin Button». Die feierliche Gala findet am 18. November in Hollywood statt.

Im vorigen Jahre gingen die Ehren-Oscars der Filmakademie an den kanadischen Schauspieler Donald Sutherland, die in Belgien geborene Regisseurin Agnès Varda, den US-Kameramann Owen Roizman und an den amerikanischen Filmemacher Charles Burnett. Der «Irving G. Thalberg Memorial Award» wird nicht in jedem Jahr vergeben. Der letzte Preisträger war Produzent Francis Ford Coppola im Jahr 2010.