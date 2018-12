Mit Spannung haben Fans auf der ganzen Welt erstes Szenenmaterial von "Avengers: Endgame" erwartet. Am Freitag wurden die Gebete erhört und der erste offizielle Trailer des vierten "Avengers"-Films veröffentlicht. Und der hat gleich einen Rekord gebrochen. Galt bisher der Trailer vom Vorgänger "Avengers: Infinity War" mit 230 Millionen Aufrufen innerhalb der ersten 24 Stunden als der meistgesehene Trailer in der Geschichte, konnte "Avengers: Endgame" das noch toppen!

Der Dank gebührt den Fans

Marvel Studios verkündete das sagenhafte Ergebnis via Twitter: "An die besten Fans der Welt, danke, dass ihr von Anfang an bis zum Endspiel hier seid und diesen Trailer mit 289 Millionen Aufrufen in den ersten 24 Stunden zum meistgesehenen Trailer der Geschichte gemacht habt!" Damit schlägt "Endgame" den "Infinity War"-Trailer um fast 60 Millionen Aufrufe.

Ob dieser Trailer-Rekord bereits als Hinweis für das Einspielergebnis gewertet werden kann? "Avengers: Infinity War" nahm weltweit über zwei Milliarden US-Dollar ein und rangiert derzeit auf dem vierten Platz der erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Ob "Avengers: Endgame" das knacken kann, wird sich im Jahr 2019 zeigen. In Deutschland läuft der Streifen am 25. April an.