Bereits am 26. April 2018 wird mit "Avengers: Infinity War" der bislang wohl bombastischste Comic-Film der Kinogeschichte in Deutschland starten. Bei dem schier unfassbar hohen Staraufgebot gibt es so kurz vor dem Start aber noch eine interessante neue Personalie zu verkünden. In einem brandneuen Videointerview von "Radio Times" mit den beiden Regisseuren des Streifens, den Brüdern Joe und Anthony Russo, fiel nun noch der Name Carrie Coon (37). Mit den rechtschaffenen Avengers hat der Star aus "The Leftovers" oder "Fargo" aber herzlich wenig zu tun.

Coon wird in Person von Proxima Midnight im anstehenden Blockbuster zu sehen sein, so Joe Russo. Sie lieh der animierten Kriegerin die Stimme und nahm via des "Motion Capture"-Verfahrens auch deren Bewegungen auf. Bei dem Charakter handelt es sich um die rechte Hand von Oberschurke Thanos (Josh Brolin, 50), der mal eben das halbe Universum vernichten will. Er ist zwar schon für sich alleine ein fast unbesiegbarer Gegner für Iron Man, Captain America und Co., dennoch hat er mit der sogenannten Black Order eine Gefolgschaft von mächtigen Kämpfern an seiner Seite, die den Helden ebenfalls den Garaus machen wollen. Ob ihnen das gelingen wird? Ab 26. April werden wir es erfahren.