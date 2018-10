Das Schicksal der Marvel-Helden ist den Fans noch unbekannt, bestätigt wurde nun aber offenbar, wer in "Avengers 4" den Cast bereichert. Katherine Langford (22), bekannt aus der Netflix-Serie "Tote Mädchen lügen nicht", wird laut "The Wrap" in dem Blockbuster zu sehen sein. Details über ihre Rolle gibt es demnach noch nicht. Langford soll die Dreharbeiten zu dem Streifen aber bereits abgeschlossen haben.

Katherine Langford war für ihre Rolle der Hannah Baker in "Tote Mädchen lügen nicht" 2018 für den Golden Globe nominiert. In dem Film "Love, Simon" war sie ebenfalls mit von der Partie. Mit der kommenden Netflix-Horrorserie "Cursed" wird die Schauspielerin auf den kleinen Bildschirm zurückkehren. "Avengers 4" kommt im Frühjahr 2019 in die Kinos.