Avril Lavigne (35, "Sk8er Boi") hat als Dankeschön an all diejenigen, die in der Corona-Krise an "vorderster Front" arbeiten, einen Song veröffentlicht. Im Schwarz-Weiß-Video zu "We Are Warriors" porträtiert sie Krankenhausmitarbeiter, Ärzte und Menschen, die ihnen zuliebe zu Hause bleiben.

Arbeiten an Ersatz-Tour laufen

Dem Nachrichtensender CNN sagte sie, sie habe sich die Frage gestellt, "wie ich meine Dankbarkeit und Wertschätzung zum Ausdruck bringen kann. Diese Leute sind echte Helden, wahre Krieger. (...) Als ich es sang, dachte ich an all diejenigen, die in Krankenhäusern arbeiten. Sie setzen ihr Leben aufs Spiel um andere zu retten."

Der Song war bereits auf Lavignes aktuellem Album "Head Above Water" zu finden, jedoch mit einem anderen Text. Die Sängerin entschied sich, die Lyrics im Licht der aktuellen Situation anzupassen und ihn noch einmal einzuspielen. An einem Ersatz für ihre Europa-Tour arbeitet die Sängerin bereits ebenfalls, 2021 möchte sie die ursprünglich für dieses Jahr geplante Tournee nachholen: "Wir müssen da jetzt einfach durch, um es hinter uns lassen zu können."