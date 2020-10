Hilary Swank als Emma Green in "Away".

Im September ging die Serie "Away" an den Start, nun ist klar: Eine zweite Staffel des Weltraum-Dramas mit Hilary Swank wird es nicht geben.

Netflix wird offenbar keine zweite Staffel von "Away" bestellen. Das berichtet das US-Branchenportal "Deadline". Die erste Staffel der Weltraum-Serie mit Hilary Swank (46, "P.S. Ich liebe dich") in der Hauptrolle wurde im September bei dem Streamingdienst veröffentlicht.

In "Away" spielt Swank die US-Astronautin Emma Green. Sie soll als Kommandantin eine internationale Crew auf der ersten Mission zum Mars führen. Auf der Erde bleiben ihr Ehemann (Josh Charles, 49) und ihre Tochter im Teenageralter (Talitha Bateman, 19). Bei den Zuschauern soll "Away" nicht unbeliebt gewesen sein. Netflix wägt "Deadline" zufolge die Kosten einer Serie mit dem globalen Publikum ab, wenn es um die Entscheidung über neue Folgen geht.

Auch diese Serien haben nur eine Staffel

Neben "Away" hat Netflix schon weitere Shows nach einer Staffel gestrichen, dazu gehören "Der Dunkle Kristall: Ära des Widerstands", "Soundtrack" und "Messiah", auch "I Am Not Okay With This" und "The Society" wurden aufgrund der Corona-Pandemie nicht verlängert.