Das Warten hat ein Ende: Die dritte Staffel der deutschen Hitserie "Babylon Berlin" feiert Free-TV-Premiere im Ersten. Drama ist garantiert.

Nach der Sky-Premiere im Frühjahr folgt nun endlich die Free-TV-Ausstrahlung der dritten Staffel der deutschen Erfolgsserie "Babylon Berlin". Kommen sich Charlotte (Liv Lisa Fries, 29) und Gereon (Volker Bruch, 40) näher? Wer mordet in der Filmbranche? Und werden alle Figuren überleben? Das sei vorneweg verraten: Nicht alle Cliffhanger vom Ende der zweiten Staffel werden in den neuen zwölf Folgen aufgelöst. Doch das Staffelfinale macht Lust auf mehr - und lässt wieder einige Fragen offen.

Achtung, die folgenden Passagen enthalten Spoiler aus der dritten Staffel "Babylon Berlin"!

Mordserie in der Filmbranche

Im Zentrum der dritten Staffel steht ein Kriminalfall. Ein Film wird gedreht, bei dem der Armenier (Misel Maticevic, 50), dessen Name Edgar Kasabian ist, und seine Frau, Esther Kasabian (Meret Becker, 51), mitmischen. Auch der mysteriöse Walter Weintraub (Ronald Zehrfeld, 43) stößt zu ihnen. Bei den Dreharbeiten stirbt plötzlich die Hauptdarstellerin und das bleibt nicht der einzige Mord. Doch wer ist für das Töten verantwortlich? Weintraub gerät unter Verdacht.

Kriminalkommissar Gereon Rath (Volker Bruch) muss nicht nur eine heikle Mordserie aufklären, er hat auch mit privaten Problemen zu kämpfen und landet sogar im Krankenhaus. Er entfernt sich immer weiter von seiner Liebsten, Helga (Hannah Herzsprung, 39), die sich in die Arme von Unternehmer Alfred Nyssen (Lars Eidinger, 44) flüchtet, der den Börsencrash 1929 zu seinen Gunsten nutzt. Helgas Zuwendung zu Nyssen entfremdet sie jedoch von ihrem Sohn Moritz. Dessen Verhältnis zu Gereon wird dafür besser. Aber der Junge wendet sich auch der Hitler-Jugend zu.

Gereons Therapeut (Jens Harzer, 48), der sich als sein totgeglaubter Bruder Anno Rath zu erkennen gegeben hat, treibt ebenfalls weiter sein Unwesen. Inwieweit er Einfluss auf Gereon und dessen Psyche nimmt, bleibt aber etwas undurchschaubar. In einer durchaus verstörenden Szene mit einem Medium tritt er als Helfer der Polizei auf. Was für Pläne verfolgt er eigentlich?

Charlotte kämpft an mehreren Fronten

Charlotte Richter (Liv Lisa Fries) darf inzwischen an der Seite von Rath als Kriminalassistentin arbeiten und muss sich in der von Männern dominierten Branche stets aufs Neue beweisen. Frauen in der Mordkommission, das kommt nicht bei allen Kollegen gut an - und kostet sie fast ihr Leben. Fast schon verbissen sorgt sie sich weiter um ihre Schwestern, doch auch das läuft alles andere als reibungslos. Einmal mehr taucht sie dafür ins zwielichtige Rotlichtmilieu ein, um an Geld zu kommen.

Dass Charlotte für Gereon Gefühle hat, ist kein Geheimnis. Der Herr Kommissar gibt zu verstehen, dass er seiner Kollegin ebenfalls mehr als kollegial zugetan ist. Auf einer Party kommt es zu einem leidenschaftlichen Kuss. Doch der Beginn einer Liebesgeschichte scheint dies nicht zu sein. Ob Charlotte Gereon erzählen wird, was mit Helgas ungeborenen Kind passiert ist?

Charlotte kämpft zudem um das Leben ihrer Freundin Greta Overbeck (Leonie Benesch, 29), die bekanntlich wegen des Attentats an Regierungsrat August Benda (Matthias Brandt, 59) im Knast sitzt. Greta verweigert zunächst jede Unterstützung. Als sich schließlich ein Anwalt ihrer Sache annimmt und sie dem doch noch zustimmt, beginnt ein dramatischer Wettlauf gegen die Zeit.

Gottfried Wendt als Strippenzieher

Die Auflösung der Mordserie deutet sich im Lauf der Ermittlungen bereits an und gipfelt schließlich in einem packenden Showdown, bei dem das Leben einiger Polizeibeamter in Gefahr gerät. Spannung ist garantiert.

Der zwielichtige Gottfried Wendt (Benno Fürmann, 48) hat indes gefühlt überall seine Finger im Spiel und verfolgt seine eigenen Ziele. Er geht dafür im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen und schreckt auch in den eigenen Reihen nicht vor Kollateralschäden zurück. Können ihn Charlotte und Gereon überführen? Einen saftigen Dämpfer erhält Wendt, aber aufgeben wird er wohl kaum...

Die dritte Staffel "Babylon Berlin" startet am Sonntag, 11. Oktober 2020, um 20:15 Uhr mit drei Folgen im Ersten. Drei weitere Episoden gibt es am Mittwoch, 14. Oktober um 20:15 Uhr zu sehen. Jeweils zwei Folgen werden dann am 15., 21. und 22. Oktober um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Ab dem 9. Oktober sind die ersten drei Folgen in der ARD-Mediathek verfügbar, ab 11. Oktober bereits die ganze Staffel.