Am Dienstagabend ging es in der neuen Folge von "Bachelor in Paradise" mal wieder hoch her. Besonders eine Kandidatin sorgte für viel Gesprächsstoff - und dass gleich drei Mädels und ein Kerl am Ende nach Hause gehen würden, hatte wohl auch niemand erwartet.

Ernestine verdreht Andi den Kopf

Zu Beginn der Folge stieß Ernestine zu den Kandidaten. "Ich liebe Palmen-Abenteuer", gestand sie und durfte auch direkt eines erleben. Zusammen mit Andi ging es auf ein Date, dem Oggy allerdings noch skeptisch entgegenblickte: "Ich weiß, dass der Bro Andi auf Kurven steht, aber ob da wirklich mehr draus wird, ist schwierig." In einem Wellness-Tempel angekommen, war bei Ernestine und Andi allerdings keinerlei Skepsis zu spüren. Der "Weiberkram", fühlte sich für ihn sogar "gar nicht so schlecht an". Und auch sie gefiel ihm richtig gut: "Sie sieht aus wie eine richtige Frau - und darauf steh ich."

Unterdessen ging es in der Beziehung von Carina und Serkan kräftig voran, auch wenn bei ihr zunächst noch ein paar Tränchen kullerten, weil beide offenbar noch nicht so ganz genau einschätzen können, wo alles hinführen soll. Sie brauche ein bisschen Zeit, weil sie schon so oft enttäuscht worden sei. Serkan sei rein äußerlich gar nicht ihr Typ, aber sein Charakter habe sie überzeugt. Keine Wunder, dass ihr erstes gemeinsames Einzeldate auch ein voller Erfolg werden sollte. Wenn er in ihrer Nähe sei, schlage Serkans Herz "schon etwas anders als sonst". Und wenn das kein Zufall ist, dass beide einmal drei Kinder haben wollen - zwei Buben und ein Mädchen. Carina hat sogar schon die Namen für ihre künftigen Kinder ausgesucht: Jordan Jason, Zoey und Noah. Und da gibt es keine Diskussion!

Amelie bringt Schwung in die Villa

"Ach du Scheiße, fuuuuuck", war Michis Kommentar, als er sah, dass Kandidatin Amelie einzog. Das große Problem: Sie ist eine gute Freundin der Frau, von der er Natalie in der letzten Folge erzählt hatte. "Ich bin sehr überrascht, dass er hier ist. Sehr. Aber das weiß ich jetzt noch nicht, ob ich da was dazu sagen will. Das muss ich mir noch überlegen", erzählte Amelie vor mehreren Kandidaten - und implizierte damit, dass Michi sich in einer Beziehung befinden könnte. Sie fragte direkt: "Michi, bist du Single?" Und er antworte klar: "Ja, bin ich." Er sei mit der anderen Frau nie in einer Beziehung gewesen, auch wenn er vor dem Einzug in die Villa intensive Wochen mit ihr erlebt habe.

Auch an der eigenen Dating-Front zeigte Amelie vollen Einsatz: "Ich will den Andi, fertig, aus!" Und das, obwohl er sie als "laut", als "Trampel" und als "Elefant im Porzellanladen" bezeichnet hatte? Entsprechend wenig Erfolgschancen versprach das Date der beiden. Nachdem sie Tanzunterricht bekommen hatten, war es Zeit für ein Gespräch, das allerdings nicht wirklich gute Chemie offenbarte. "Du hast wahrscheinlich scho gmerkt, dass ich a bisserl a speziellerer Typ bin", stellte sie fest. Und zugegeben wirkte er ihr gegenüber auch nicht wirklich charmant. Dass es während des Gesprächs für ihren Geschmack dann nicht genügend um sie ging, war wohl die Sollbruchstelle. "Er hat's nicht ausgesprochen, weil er dazu die Eier nicht in der Hose hatte. [...] Ich bin nicht dumm." Er habe ihr "wörtlich eine Schelle nach der anderen gegeben", resümierte sie später. Sie komme sich veräppelt vor und gehe "mit dem schlechtesten Gefühl meines Lebens" in die Nacht der Rosen.

Jetzt wird ausgesiebt

Für die größte Überraschung der Folge sorgte jedoch Alex, der sich kurz vor der Rosenvergabe Jade zur Seite nahm und ihr erklärte, dass er das Gefühl habe, dass es einfach nicht weiter gehe. "Sitze ich die Zeit hier ab? Oder nutze ich die Zeit sinnvoller?", habe er sich gefragt. Darum wolle er aussteigen. Alex sei dankbar, alle kennengelernt zu haben, seine Frau habe er aber einfach nicht gefunden, erzählte er vor allen Kandidaten. "Ich werde niemals eine Rose vergeben, die für mich keine Bedeutung hat", erklärte er und verließ die Show.

Bei der Vergabe an sich lief dann quasi alles wie erwartet ab: Christian gab seine Rose an Celine, Marco rettete Christina, Serkan bedachte Carina, Oggy beschenkte Steffi, Michi kümmerte sich um Natalie und Andi zeigte sein Interesse an Ernestine. Damit gingen Cara, Jade und Amelie leer aus. Dass letztere damit nicht klar kommen würde, konnte man sich zu diesem Zeitpunkt denken. Ihr Fazit: "Es ist ein fucking Joke! Ich fühle mich hintergangen und verarscht."

