Eine zweite Chance für die Liebe im Paradies oder jede Menge Zündstoff? In der neuen RTL-Kuppelshow "Bachelor in Paradise" (mittwochs, 20:15 Uhr) treffen ehemalige Kandidatinnen und Kandidaten von "Der Bachelor" und "Die Bachelorette" aufeinander. Sie verbringen gemeinsam Zeit in einem traumhaften Resort und haben die freie Wahl unter den Anwesenden. Es gibt Dates, immer wieder stoßen neue Teilnehmer dazu und natürlich darf die Nacht der Rosen nicht fehlen. Gleich in der ersten Folge war Endstation für zwei Damen. An Drama wurde auch nicht gespart.

"Der ist so auf Fame aus"

Die ersten Singles, die im Paradies aufschlagen, sind Erika (26, "Der Bachelor"-Staffel Sebastian) und Domenico (35, "Die Bachelorette"-Staffel Jessica). Als Johannes (30, "Die Bachelorette"-Staffel Jessica) dazu kommt, äußert Erika Bedenken: "Bei Johannes weiß ich gleich, dass das nix wird. Der ist so auf Fame aus." Eine Befürchtung, die berechtigt ist? Erika selbst glaubt nach ihrem Korb im "Bachelor"-Finale 2017 nach wie vor an die Möglichkeit, sich bei "Bachelor in Paradise" zu verlieben: "Da ich mich schon einmal im Fernsehen verliebt habe, glaube ich daran, dass es auch ein zweites Mal passieren kann".

Bietet das Thailand-Abenteuer für Caro (25, "Der Bachelor"-Staffel Oliver) und Oliver (31, "Der Bachelor" 2015) eine zweite Chance? Er ließ sie im "Bachelor"-Finale 2015 für eine andere stehen. Mittlerweile sagt er: "Vielleicht habe ich damals tatsächlich die falsche Entscheidung getroffen". Nach wie vor scheinen beide sich gegenseitig attraktiv zu finden. Eine erste Aussprache klärt zumindest teilweise erste Befindlichkeiten. Oliver ist überrascht, dass Caro damals durch seine Entscheidung verletzt war. Doch würde eine aufgewärmte Romanze funktionieren?

Die Sache mit der Eifersucht

Oliver geht in die Flirtoffensive - aber nicht nur bei Caro. "Der Oli fischt auch überall. Der steht auf Lachs, Forelle, Dorade. Der kann sich nicht entscheiden, welchen Fisch er am liebsten mag", stellt Erika fest. Und Caro scheint das gar nicht zu gefallen. Kommen da unterdrückte Gefühle wieder hoch? Sie stellt Oliver sauer zur Rede. Der zeigt einerseits Verständnis, erklärt aber auch, dass er nicht nur Caro interessant findet. Verzwickt!

Unterdessen erleben Christian (35, "Die Bachelorette"-Staffel Anna) und Evelyn (29, "Der Bachelor"-Staffel Sebastian) ein Date zu zweit, ebenso wie Philipp (29, "Die Bachelorette"-Staffel Alisa) und Pam (28, "Der Bachelor"-Staffel Oliver). Da knistert es durchaus ein bisschen. Auch Evelyn und Domenico (35, "Die Bachelorette"-Staffel Jessica) scheinen auf einer Wellenlänge zu sein. Kurz vor der Nacht der Rosen stoßt Saskia (25, "Der Bachelor"-Staffel Leonard) dazu - so dass bei der Zeremonie gleich zwei Damen nach Hause müssen. Doch Saskia trifft es nicht.

Einer fehlt beim Auftakt

Am Ende erhalten Erika (26, "Der Bachelor"-Staffel Sebastian) und Lina (23, "Der Bachelor"-Staffel Daniel) keine Rose. Erikas Abgang stört eine gar nicht: Caro. "Klar bin ich froh, dass Erika weg ist, sie hat ja auch die ganze Zeit Oliver am Arsch geklebt", sagt sie. Doch bekommt Caro eine Rose von Oliver? Kurze Spannung... Ja! Ob als reine Wiedergutmachung oder echte zweite Chance wird sich zeigen.

Wer sich nun fragt, wo Paul Janke (36), "der ewige Bachelor" aus dem Jahr 2012 in der ersten Folge abgeblieben ist: Er ist noch nicht im Paradies eingetroffen. Es heißt also abwarten, wie er das Ganze aufmischen wird. Eines dürfte sicher sein, genügend Zündstoff ist vorhanden. Und wer weiß, wer noch eine Rechnung offen hat, wenn dann die Ladys zum ersten Mal die Rosen verteilen dürfen...

