Am 9. Mai startet die RTL-Show "Bachelor in Paradise", in der ehemalige "Bachelor"- bzw. "Bachelorette"-Teilnehmer aufeinander treffen. "In jeder Nacht der Rosen müssen Traummänner oder -frauen das Paradies verlassen, dafür stoßen neue Liebesanwärter bzw. -innen dazu", heißt es vorab vom Sender - dazu gibt es die Namen der Singles, die nach und nach in der Show zu sehen sein werden.

Mit dabei ist unter anderem Paul Janke (36), bekannt als "Der Bachelor 2012", der von RTL mit den Worten zitiert wird: "Ich kann ja nicht davon ausgehen, dass alle Frauen im Paradies auf mich gewartet haben..." Neben ihm taucht in "Bachelor in Paradise" auch Svenja (23) wieder auf, die Finalistin der vergangenen "Bachelor"-Staffel mit Daniel Völz (33). Die 23-Jährige hatte angeblich noch nie eine Beziehung und kann sich nach eigenen Aussagen schnell und heftig verlieben - daher freut sie sich jetzt auf das Abenteuer im Paradies. Dort trifft sie unter anderem auf Niklas (29) aus "Die Bachelorette 2017", Ela (26) aus "Der Bachelor 2013" oder Michi (27) aus "Die Bachelorette 2017".

Ebenfalls mit von der Partie sind: Viola (27) aus "Der Bachelor 2017"; Sebastian (32) aus "Die Bachelorette 2017"; Janika (29) aus "Der Bachelor 2017"; Jörg (32) aus "Die Bachelorette 2015" sowie Annika (30) aus "Der Bachelor 2016".

Auch sie sind mit dabei

Zuvor hatte RTL bereits diese Kandidaten für die Show bestätigt: Yeliz (24, "Der Bachelor 2018"), Saskia (25, "Der Bachelor 2016"), Philipp (28, "Die Bachelorette 2015"), Pam (28, "Der Bachelor 2015"), Carina (21, "Der Bachelor 2018"), Lina (23, "Der Bachelor 2018"), Domenico (35, "Die Bachelorette 2017"), Christian (35, "Die Bachelorette 2014"), Evelyn (29, "Der Bachelor 2017"), Marvin (23, "Die Bachelorette 2015"), Erika (26, "Der Bachelor 2017"), Johannes (30, "Die Bachelorette 2017"), Carolin (25, "Der Bachelor 2015") und Oliver Sanne (31, "Der Bachelor 2015").

Bei "Bachelor in Paradise" treffen Singles, die bei "Der Bachelor" oder "Die Bachelorette" teilgenommen haben, in einem Resort in Thailand aufeinander und haben hier die Chance, einander kennen zu lernen und laut RTL "bei ausgefallenen Dates herauszufinden, ob Amors Pfeile auch im Paradies treffen".