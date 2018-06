Die fünfte Woche im Paradies gestaltete sich zur großen Sebi-Show! Dafür sorgte vor allem Neuzugang Janika, aber auch das Date-Verhalten des 32-jährigen Single-Mannes. Oder ist Sebastian etwa in Wahrheit gar nicht solo bei "Bachelor in Paradise"? Das klärte sich erst ganz am Schluss bei der Nacht der Rosen.

Die neue Woche begann mit dem Einzug von Kandidatin Annika, die damals bei Leonard Freier ihr Glück versuchte. Ihre Kampfansage: Sie sucht einen blonden Typ mit blauen Augen. Pam witterte Konkurrenz um ihren Philipp, doch konnte erst einmal aufatmen. Annika entschied sich "aus dem Bauch" heraus für ein Date mit Sebastian. Doch das war erst der Auftakt des ganzen Dramas...

Fahrt nahm die Tragödie nämlich erst richtig auf, als mit Janika (Kandidatin aus der Staffel mit Sebastian Pannek) der zweite Neuzugang die "Bachelor in Paradise"-Insel erreichte. Im Einzel-Interview erklärte sie gleich: Sie war bereits vor der Sendung schon mit Frauenschwarm Sebastian intim. Dem entfuhr bei ihrem Anblick - er kam gerade mit Annika vom gemeinsamen Date zurück - ein leises "Ach du Sch...", trotzdem begrüßte er seine einstige Liebelei schließlich mit "Ach, dich kenn ich doch!"

Kurz nach der Begrüßung erhielt Janika von Moderator Florian Ambrosius eine der begehrten Date-Cards. Statt wie alle erwartet hätten, lud sie aber nicht Sebastian, sondern Christian ein, einen romantischen Tag mit ihr zu verbringen. Sebastian, als selbst ernannte "Date-Schlampe" gab sein Einverständnis. Doch Christians Freude darüber währte nicht lange, denn Janika sorgte gleich im Anschluss daran für den perfekten Fremdschäm-Moment. Aufreizend tänzelte sie vor allen anderen um Sebastian herum und drückte sogar seinen Kopf zwischen ihre Brüste. Als dieser erstaunt fragte, was das soll, antwortete sie bloß: "Ja, das kennst du doch eh schon."

Nach dieser offensiven Flirt-Aktion entschied sich Christian nach einer kurzen Beratung mit Domenico, Paul und Carina Janika zur Rede zu stellen und das geplante Date mit ihr abzusagen. Er fühle sich respektlos behandelt, so der 35-Jährige. Carina, die wie so viele Frauen im Paradies ein Auge auf Sebastian geworfen hat, knöpfte sich den umschwärmten Mann vor, ließ sich aber von ihm am Ende doch wieder in den Arm schließen. Vor allem den einzig wahren "Bachelor" unter den Kandidaten erzürnte das Verhalten seines Mitbewerbers: "Eigentlich muss ihm jemand sagen, dass er ein falscher Fuffziger ist", wetterte Paul Janke gegen Sebastian.

Warum knutscht Sebastian nicht im Paradies?

Am Ende brachten die Streitereien dem begehrtesten Mann im Paradies dennoch ein weiteres Date ein. Am frühen Morgen brachen Janika und Sebastian auf zu ihrem Rendezvous am Strand, bei dem im Kajak durch glasklares Wasser gepaddelt wurde. "Super im Einklang" ahnten sie nichts von der Gerüchteküche, die unter den anderen Teilnehmern brodelte. Gegenüber Annika und Carina deutete Michi nämlich an, dass Sebastian zuhause eine Freundin habe. Der Grund, warum es beim Date mit Janika trotz übermäßigem "Hautkontakt" nicht zur Knutscherei kam?

Die ganze Aufregung um Sebastian brachte schließlich Carina um ein eigentlich lang ersehntes Date. Christian lehnte ihre Anfrage ab, Sebi - den einzigen Mann, der sie im Paradies noch interessiere - wollte sie aus bekannten Gründen nicht mitnehmen. Doch das einen Leid war des anderen Freud: Carina verschenkte ihre Date-Card an Evelyn und Domenico und bescherte so den wohl einzig wahren Turteltäubchen traute Zweisamkeit.

Als die beiden von ihrem Ausflug zurückkamen, herrschte jedoch bei Janika Alarmstufe rot. Heulend schloss sie sich im Badezimmer ein. Carina petzte bei Sebastian: "Janika weint, weil du eine Freundin zuhause hast." Der konnte die Vorwürfe gar nicht fassen, ließ aber auch kein klares Dementi hören. Stattdessen hieß es von seiner Seite nur: "Wir nennen die Show einfach um in 'Sebi in Paradise'!" Wenn da mal nicht jemandem die Aufmerksamkeit zu Kopf gestiegen ist...

Die Nacht der Rosen sorgt für Überraschungen

Die Nacht der Rosen verlief schließlich anders als erwartet - denn bevor die Männer die Rosen verteilen durften, musste erst noch etwas geklärt werden. Hat Sebastian nun eine Freundin zuhause oder nicht? Die Frage von Moderator Florian Ambrosius beantwortete er jedenfalls nicht gleich mit einer klaren Aussage. Das "Nein" musste ihm mehr oder weniger aus der Nase gezogen werden. Am Schluss erhielt Sebastian aber die Erlaubnis weiter im Paradies bleiben zu dürfen, während Janika nach Hause geschickt wurde, denn die Rose des 32-Jährigen erhielt Annika.

Die weiteren Paarungen waren wenig überraschend: Philipp vergab seine Rose an Pam, obwohl er in seiner Ansprache einen kurzen Schlenker zu Carina machte. Domenico entschied sich für Evelyn, Christian für Viola statt Ela. Und Paul schob seine Rose uneigennützig zu Carina. Sie soll die Chance bekommen, doch noch den richten Mann zu finden. Der "Bachelor" ist eben doch ein Gentleman!

Die nächste Folge dürfte übrigens ähnlich emotional werden. Denn im Abspann riss sich Sebastian wutentbrannt sein Mikrofon vom Körper... und außerdem steht ja dann das große Finale an, in dem aus Singles echte Paare werden.

Alle Infos zu "Bachelor in Paradise" im Special bei RTL.de