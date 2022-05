In wenigen Wochen geht es in eine weitere sommerliche Runde von "Die Bachelorette". Am 15. Juni startet die neue Staffel, und die diesjährige Rosenverteilerin Sharon Battiste ist keine Unbekannte, sie spielte bereits bei "Köln 50667" mit.

An Selbstbewusstsein scheint es der neuen Bachelorette Sharon Battiste nicht zu mangeln, denn sie selbst bezeichnet sich als die "bisher lustigste Bachelorette", die RTL jemals zu bieten hatte. Damit legt Battiste die Latte unserer Erwartungshaltung an ihren wöchentlichen TV-Auftritt ganz schön hoch. In Thailand buhlen ab Mitte Juni 20 Männer um die Aufmerksamkeit der Deutsch-Jamaikanerin.

Steckbrief – Wer ist Sharon Battiste?

Name: Sharon Battiste

Alter: 30

Wohnort: Köln

Geburtsort: Flörsheim am Main

Beruf: Schauspielerin, Model, Content Creator

Größe: 1,74 m

Hobbys: Tanzen, Freunde treffen

Single seit: 8 Jahren

Die Bachelorette 2022 hat schon ordentlich Erfahrung vor der Kamera. Im letzten Jahr verließ die gelernte Bürokauffrau das TV-Format "Köln 50667", mit dessen Unterstützung sie bereits stolze 134.000 Instagram-Follower sammeln konnte.

Bei einem Mann sind ihr besonders der Humor, die Zähne und der erste Kuss wichtig. Gerne lässt sich die Kölnerin aber auch von charmanten Teamplayern und Hobby-Tänzern umgarnen. Sie selbst war früher im Garde- und Showtanz aktiv, liebt es auch heute noch zu tanzen, am liebsten zu Hip Hop- und Elektro-Sounds. Wichtig sind Battiste jedoch auch der Familiensinn, denn sie möchte in Zukunft auch eine Familie gründen. Die 30-Jährige sprach sich nach Jahren Funkstille erst kürzlich mit ihrem jamaikanischen Vater aus, der in England lebt.

Bachelorette leidet unter kreisrundem Haarausfall

Ihre Erwartungen an die Teilnahme bei der RTL-Show sind ganz klar definiert. Sie möchte nach acht Jahren Singledasein die große Liebe finden: "Wenn die Realität schöner ist als jeder Traum – dann ist das Liebe", beschreibt sie das, was sie in einem der 20 Männer suchen wird. Denn hinter der humorvollen Fassade verbirgt sich auch ein verletzlicher und nachdenklicher Kern. Die neue Bachelorette möchte ihre persönliche Lebensgeschichte mit den Zuschauern teilen. Dabei wird sie auch auf unschöne Erfahrungen eingehen, wie ihre Krankheit. Sharon Battiste leidet nämlich unter kreisrundem Haarausfall und erfindet sich mit Perücken immer wieder neu.

Quelle: RTL