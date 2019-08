8,9 Prozent Marktanteil:





Die Quote der neuesten „Bachelorette“-Folge hat einen Staffel-Bestwert erzielt. Nicht wunderlich, immerhin ging es in dieser Folge heiß her: Bachelorette Gerda Lewis knutscht am Strand mit Keno. Kenos Kusskünste müssen bei Gerade Eindruck hinterlassen haben, immerhin hat er dafür die Vorab-Rose erhalten. Für diese Zuschauerin sah das Ganze allerdings anders aus: https://twitter.com/ju_les/status/1159329100529623041 Bei den Twitter-Usern will der Funke einfach noch nicht überspringen: https://twitter.com/ThingsLeonidas/status/1159210379387506688 https://twitter.com/Landgans/status/1159351680766533633 Kandidat Harald erfreut sich allerdings großer Beliebtheit: https://twitter.com/trashyqueeny/status/1159197894815170560 Gerda schickt den 35-Jährigen allerdings nach Hause, was bei den Twitter-Usern Trauer auslöst: https://twitter.com/vs_ena/status/1159197339724197888 https://twitter.com/trashyqueeny/status/1159197894815170560 Einige User schieben das vorzeitige Ausscheiden auf Haralds Alkoholkonsum: https://twitter.com/FrlBrausefrosch/status/1159203487122710535 https://twitter.com/velocinaptor/status/1159202438550904835 Doch vielleicht gibt es ja ein baldiges Wiedersehen mit dem beliebten Single: https://twitter.com/ironic_mrs/status/1159205641942110209 https://twitter.com/i_nicy/status/1159197551842738178 Auch wenn Gerda sich gegen ihn entschieden hat: Die Sympathie der Zuschauer ist Harald offenbar gewiss.