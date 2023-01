Der Limburger Sänger Ikke Hüftgold alias Matthias Distel in seinem Studio

Ikke Hüftgold: "Ich will irgendwann mal raus aus diesem Wahnsinn"

von Matthias Schmidt Der Song des Jahres 2022 handelt von einer Puffmutter. Matthias Distel, besser bekannt als Ikke Hüftgold, weiß, wie es dazu kommen konnte. Und warum Ballermann-Schlager so glücklich machen.

Herr Hüftgold bzw. Herr Distel: Ab wann war Ihnen klar, dass "Layla" besonders ist?

Der Song wurde komponiert von Schürze und DJ Robin. Weil meine Firma "Summerfield" für beide schon seit Ewigkeiten produziert, hatte ich ihn schon letztes Jahr im November auf dem Tisch. Und war wenig begeistert.

Warum denn? Er klingt doch wie ein typischer Ballermann-Song.

Er ist ein Ballermann-Song. Tonart und Geschwindigkeit passen in unser Genre, der durchschnittliche Gesang – wir sind ja alle keine großen Sänger. Aber der Aufbau war anders als gewohnt. Der Song fängt nicht mit dem Refrain an, sondern direkt in der Strophe. Zudem ändert sich der Refrain textlich dreimal.