Eigentlich hätte die Bambi-Verleihung, die am heutigen Freitag (16. November) in Berlin stattfindet, auch im Zeichen von Rod Stewart (73, "Storyteller: The Complete Anthology") stehen sollen. Der 73-jährige Brite hätte gerne seinen Ehrenpreis als "Legende" der Musikbranche in Empfang genommen, doch eine Verletzung bremst den Star aus. In einem Video, dass auf der Facebook-Seite der Veranstaltung veröffentlicht wurde, erklärt er seinen kurzfristigen Ausfall.

In dem kurzen Clip rollt Stewart mit einem Gefährt ins Bild, sein rechtes Bein befindet sich in einer Stützschiene. "Hallo meine Freunde. Ich bin am Boden zerstört, dass ich heute Abend nicht bei euch sein kann, um die Bambi-Verleihung zu genießen und ein paar Lieder für euch zu spielen. Aber wie ihr seht, habe ich mich beim Fußballspielen am Fuß verletzt." Mit 73 kickt es sich wohl einfach nicht mehr so unbeschwert wie früher.