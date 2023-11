Ein ellenlanger roter Teppich, internationale Stars wie Irina Skayk oder Mads Mikkelsen und jede Menge Glanz und Glamour – nein, wir sind nicht in Hollywood gelandet, sondern in München. Am gestrigen Abend wurde hier, nach drei Jahren Corona-Zwangspause, der Bambi verliehen. Zum 75. Geburtstag des Medienpreises fuhren die Veranstalter in diesem Jahr besonders auf – und begrüßten ein internationales Publikum von Musikern, Schauspielern und Models. Neben nationalen Stars wie Elyas M'Barek, Florian David Fitz und Karoline Herfurt, überraschten auch internationale Promis auf dem roten Teppich der Preisverleihung, die in den Bavaria Studios im Herzen Münchens stattfand.

Unter der Moderation von Nazan Eckes und Giovanni Zarella wurde der älteste deutsche Medienpreis wie gewohnt in zwölf verschiedenen Kategorien verliehen, darunter in den Bereich Schauspiel, Film und Musik. Über den Bambi in der Kategorie "Schauspiel international" freute sich Mikkelsen, der für seine schauspielerische Vielseitigkeit, Beständigkeit und Hingabe zum Schauspielhandwerk gelobt wurde. Den nationalen Schauspielpreis gewann Felix Kammerer für seine Rolle in "im Westen nichts neues", das weibliche Pendant ging an Herfurt.

Die schönsten Looks des Münchner Red Carpets zeigt die obige Fotostrecke.

