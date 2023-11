So wie sie war: Barbra Streisand, 1976 bei einem Konzert in San Francisco

von Jochen Siemens Eine Autobiografie und gleich zwei neue Alben: Es sind "Streisand-Wochen", die Sängerin und Schauspielerin stöbert in ihren Erinnerungen. Unser Autor hat reingelesen und zugehört.

Bevor wir hier zum Thema kommen, kurz mal zur Aussprache. Die Frau heißt Streisand mit weichem "s" gesprochen und mit Vornamen Barbra mit zwei "a" und nicht mit drei. Das ist wichtig, weil sie das sehr genau nimmt. Sie soll sich auch schon mal bei Apple beschwert haben, weil dessen Sprachassistent Siri angeblich "Streizand" aussprach, und da war was los. Der Unternehmens-Chef Tim Cook habe sich umgehend entschuldigt und versichert, Siri neu zu programmieren, heißt es.

Ist die Streisand also eine Diva? Eher eine, die alles sehr genau nimmt. Die Fische in ihrem Gartenteich in Malibu etwa haben die gleichen zwei Farben wie die rot-weiße Scheune am Teichrand; das war ihr wichtig, würde ja sonst dem Blick wehtun. Mit dem Blick ist es bei ihr ohnehin so eine Sache. 2003 verklagte sie einen Fotografen auf Millionen Dollar Schadensersatz, weil der Mann tausende Luftaufnahmen der kalifornischen Küste gemacht hatte und auf einem der Bilder ihr Haus zu sehen war. Das wusste selbst der Fotograf nicht, doch durch den Prozess, den sie verlor, wusste es dann die ganze Welt. In der Soziologie spricht man seitdem von einem "Streisand-Effekt", der eben das beschreibt, was passiert, wenn man glaubt, eine Kerze mit einem Eimer Benzin löschen zu können.

34 Alben hat Barbra Streisand bereits herausgebracht

Herrlich, die Streisand: Schauspielerin, Weltstar, Oscar-Preisträgerin, Sängerin. 34 Alben hat sie herausgebracht und darauf Lieder wie "Woman in Love", "The Way We Were" und "Memory", wunderbare, etwas altmodische Seufzhymnen.

Streisands Stimme hat ein einzigartiges Timbre aus Stolz, Trotz und Verletzlichkeit, das sich in seinem elegischen Sound so ums Gemüt wickelt, als wären die Songs eine Art Musik für den eigenen Lebensfilm. Man kann diese Art Musik auch für schmachtig halten – doch hat diesen Schleichweg in die Seele hat bisher keine andere weiße Sängerin so gefunden wie Barbra Streisand.

Nun, mit 81 Jahren, war Barbra Streisand der Meinung, dass sie ihr langes Leben mal zu Papier bringen könne. Und weil sie schon beim Stöbern in den Erinnerungen war, kam noch "Evergreens" dazu, ein Album mit den 22, wie sie findet, besten Songs aus 60 Jahren bei ihrem Label Capitol Records. Auch ein Album mit den Liedern aus ihrem Film "Yentl" von 1983 ist gerade erschienen.

In diesen Tagen erscheint die Biografie von Barbra Streisand

Es sind also Streisand-Wochen. "My Name is Barbra", so der Titel ihrer Biografie, erscheint in den USA, und weil die Tochter einer jüdischen Familie aus Brooklyn eben alles sehr genau nimmt, hat das Buch knapp 1000 Seiten; es sollte wohl nichts unerwähnt bleiben. Darin beschreibt sie auch ihre seltsame Vorliebe, gerne Zeit beim Zahnarzt zu verbringen. Und wir erfahren, was sie an ihrem Mann James Brolin so schätzt: Außer, dass er zu allen ihren Konzerten komme und sich da nie langweile, habe er auch sehr schöne Zähne.

Dass die politisch aktive Demokratin Streisand bei ihren Konzerten außer ihrem Gatten viele Republikaner im Publikum hat, erkläre sich damit, dass sich nur diese sich die hohen Ticketpreise leisten könnten, spottete neulich der "New Yorker". Da noch offen ist, wann "My Name ist Barbra" auf Deutsch erscheint, gibt es in den Festwochen hier erst mal nur ihre Alben zu hören.

Sich neu erfinden mit "Evergreens" – das wollte Barbra Streisand nicht

Wer nun denkt, ach nett, noch mal alle ihre besten Songs, wird zugleich enttäuscht und überrascht sein. Denn die genannten "The Way We Were" und "Memory" sind nicht dabei. Die 22 Lieder sind eine Art persönliche Selektion von Madame S., die alle mal auf ihren Alben waren, aber nie in dieser Zusammenstellung. Was zu einem abwechslungsreichen Erlebnis führt. Spürt man bei frühen Songs wie "Absent Minded Me" und "The Shadow of Your Smile” noch ihre Vergangenheit als Nachtclubsängerin, die mit ihrer Stimme Sehnsüchte umherwirft und die, etwa bei "Tomorrow", richtige Crooner-Qualitäten besitzt, hören sich andere Lieder wie "Two People" und der Klassiker "Moon River" zunehmend akzentlos an – sie verwehen im Geigennebel.

Das klingt alles so, als ob da jemand an seinem Denkmal herumsingt, aber nichts aus der Vergangenheit ins Heute bringt. Sich neu erfinden oder im Alter ganz andere Seiten an ihrer Musik entdecken, das wollte Streisand mit "Evergreens" sicher nicht. Die Kraft, die Stimme und vor allem das Selbstbewusstsein dazu hätte sie. So wie sie auch die Idee nicht loslässt, eine Fortsetzung ihres großen Hollywood- Erfolges "So wie wir waren" mit Robert Redford zu drehen. Dass Redford mit 87 vielleicht zu alt ist, sei nicht das Problem, hat sie gerade erklärt. Harrison Ford habe man als Indiana Jones mittels digitaler Technik auch wieder jung aussehen lassen.

Sie will Robert mal anrufen.