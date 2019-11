Ob ein ähnlicher Erfolg wie in Deutschland gelingen wird? BBC One wird die ZDF-Show "Bares für Rares" nach Großbritannien bringen, wie aus einer Mitteilung des Senders hervorgeht. Unter dem Titel "The Bidding Room" soll die Adaption 2020 in das Daytime-Programm des Senders Einzug halten. Dem Konzept der ZDF-Show (werktags um 15:05 Uhr) wird die Produktion dabei die Treue halten.

Wer ist der britische Horst Lichter?

Eine Gruppe von Experten wird in einem Studio in Yorkshire Antiquitäten und Trödel begutachten und deren Wert schätzen. Fachhändler können die Stücke anschließend bei Interesse den Besitzern abkaufen. Die Moderation übernimmt Nigel Havers (68), der damit zum britischen Horst Lichter (57) wird. BBC One hat bei der Produktionsfirma Riccochet zunächst 30 Folgen à 45 Minuten bestellt.

In Deutschland wird "Bares für Rares" seit 2013 produziert und hat sich mit Specials auch erfolgreich in der Primetime etabliert. Eine französische Adaption existiert seit 2017. "Bares für Rares Österreich" feiert am ersten Adventsonntag Premiere auf ServusTV.