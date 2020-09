Javicia Leslie ist die Nachfolgerin von Ruby Rose und schlüpft für "Batwoman" in den Batsuit. Jetzt gibt es ein erstes Bild vom Set.

Javicia Leslie (33, "God Friended Me") wird zu "Batwoman": In der zweiten Staffel der Serie übernimmt die in Augsburg geborene Schauspielerin die Hauptrolle. Leslie durfte ihren Fans nun ein erstes Bild vom Set zeigen, auf dem sie in ihrem Batsuit posiert. Auf der Nahaufnahme ist sie mit roten Haaren und der ikonischen schwarzen Maske zu sehen. "Pass auf, Gotham, ich habe mir den Anzug übergestülpt. Seid gespannt, wie Ryan Wilder im Batsuit ihr eigenes Ding macht", schrieb Leslie dazu und deutete damit eine neue Wendung in der zweiten Staffel an.

Die neue Batwoman wird nämlich nicht Kate Kane sein, die von Ruby Rose (34) in der ersten Staffel gespielt wurde. "Ryan Wilder wird zu Batwoman", gaben die Serienschöpfer stattdessen bereits bekannt. "Sie ist sympathisch, chaotisch, ein bisschen naiv und ungezügelt." Und sie sei überhaupt nicht wie Kate Kane, die Frau, die den Batsuit vor ihr trug. Eine wichtige Gemeinsamkeit habe sie dennoch mit ihrer Vorgängerin: Auch Ryan Wilder soll eine offen lesbische Figur sein. Die neuen Folgen sollen ab Januar 2021 ausgestrahlt werden.