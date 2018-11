Die Geschichte einer Liebe: Gerald (33) und Anna (28) aus "Bauer sucht Frau" haben ein turbulentes Jahr hinter sich. In einem Special zeigt RTL bald, wie es den beiden in den vergangenen Monaten ergangen ist und wie schön ihre Hochzeit tatsächlich war. In "Bauer sucht Frau - Die Traumhochzeit von Gerald und Anna" (10. Dezember, um 20:15 Uhr) sollen aber auch weitere Fragen beantwortet werden. Wie sieht ihr Alltag inzwischen aus und was sind ihre Zukunftspläne? Moderiert wird die Sendung wieder von Inka Bause (49).

Anna und Gerald lernten sich 2017 in der beliebten Kuppelshow kennen. Da er auf seiner Farm in Namibia lebte und die gebürtige Polin in Deutschland, mussten sie zunächst eine Fernbeziehung führen. Im März 2018 wurde bei Gerald plötzlich das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert - eine Nervenkrankheit, bei der Lähmungen in Armen und Beinen auftreten. Pünktlich zur Hochzeit im Juli war er jedoch wieder fit. Die beiden heirateten vor 120 Gästen in Annas Heimat Polen, später sollte auch eine Feier in Namibia folgen, bevor die Flitterwochen in Island anstanden.