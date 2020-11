Zum Ende der Hofwoche schmieden die schwer verliebten Schottlandfans Lutz und Steffi große Pläne für ihr Wiedersehen.

Bei den "Bauer sucht Frau"-Bauern (RTL/TVNOW) können sich nun auch die letzten in trauter Zweisamkeit kennenlernen: Patrick schickt eine seiner Damen nach Hause, Denise geht mit Sascha auf Tuchfühlung im Pool und Simon muss nicht mal alle Kandidatinnen sprechen, bis er sich entscheidet. Bei Traumpaar Steffi und Lutz geht es sogar schon ums Heiraten.

Nachdem Julia (25) und Sofia (22) schon viel Geduld mit Patrick (24) bewiesen haben, fordern die Kandidatinnen nun eine Entscheidung, auf wen sich der Nachwuchsbauer nun einlassen möchte. Schweren Herzens entscheidet er sich für Julia, hauptsächlich weil er befürchtet, dass er mit Sofia nicht aus der Friendzone rauskommt. Anschließend darf die Münchnerin endlich vom Hotel zu Patrick auf den Hof ziehen - und direkt mit ihm im Bett kuscheln. "Ich freu mich jetzt wirklich", so Patrick anlässlich des Körperkontakts. "Die Schmetterlinge wachsen immer mehr", so Julia.

So weit sind Schweinebauer Thomas (38) und Nicole (39) noch nicht - der ist schon glücklich, wenn er seine Hofdame morgens wecken darf. Beim ersten Frühstück verunsichert ihn Nicole mit der Aussage, dass sie Vegetarierin ist. "Dir ist ja schon klar, dass ich hier keinen Streichelzoo habe..." Ja, ist es. Beim Schweinefüttern fühlt sie sich trotzdem sehr wohl: "Ich wollte immer auf einen Bauernhof, wo es Schweine gibt. Ich fühle mich mit diesen Tieren einfach wohl." Nachdem sie sich als fähige Helferin bei der Hofarbeit bewiesen hat, stellt Thomas allerdings klar: "Aber du weißt, ich such keine Hofhelferin, ich such eine Frau für die anderen schönen Sachen." Darüber ließe sich reden, so Nicole.

Bei Denise (32) und Sascha (29) kehrt nach Tills Abgang nun auch Zweisamkeit ein. Sascha besteht sogar den Border-Collie-Test: "Man sagt ja, dass Hunde ein sehr gutes Gespür für schlechte und gute Menschen haben. Und meine Hunde haben wohl das gleiche Gefühl wie ich und das bestätigt, dass Sascha ein herzensguter Mensch ist", so Denise. Mit Bier, dreckigen Witzen und erstem Körperkontakt geht es danach zusammen in den Pool. Auch das scheint sich gut anzufühlen: "Bei Sascha habe ich das Gefühl, dass ich ihn seit zehn Jahren kenne." Und auch Sascha ist happy: "Das war ein Vulkan voller Schmetterlinge..."

Ein Zeichen des Schicksals

Kartoffelbauer Peter (34) kümmert sich indes liebevoll um Alina (29). Eier und Marmelade werden am Morgen direkt im eigenen Hofladen geshoppt, was sie schwer beeindruckt. Nach dem Frühstück lernt Alina die Kartoffelsortieranlage kennen und darf ihre flinken Hände unter Beweis stellen. Bis die beiden eine Kartoffel in Herzform entdecken: "Als wäre es Schicksal, wenn das mal kein Zeichen ist", kommentiert Peter. Das nächste Highlight für Alina sind die Esel, die so verschmust auf die Hofdame reagieren, dass sie sogleich zur Eselbeauftragten befördert wird und ihren nächsten Besuch bei den Eseln gar nicht mehr erwarten kann.

Der schüchterne Simon ist neu im "Bauer sucht Frau"-Bunde. Seit zwei Jahren ist der Jungbauer nun Single und lädt nun drei Frauen zu einem Gruppendate in ein Restaurant in Niedersachsen ein. Das Kennenlernen verläuft äußerst zäh, Simon ist so zurückhaltend, dass kaum ein Gespräch entsteht. Bei den Einzelgesprächen läuft es schon besser, zumindest für Jacky. Bevor er überhaupt mit der dritten Frau gesprochen hat, hat er sich entschieden: Jacky soll seine Hofdame werden. In einer Treckerschaufel mit Sofa und Herzluftballons geht es anschließend unter Beifall von Simons Freunden und Bekannten zum Hof.

Rüdiger (54) und Tatjana (48) haben sich im Hofalltag schon gut miteinander eingerichtet. Die Russin beeindruckt den Geflügelbauern mit ihren robusten Fähigkeiten an der Sense und ihrer lustigen Vorliebe dafür, in der Schubkarre herumgeschoben zu werden. Nach dem Gänsefüttern kommt es zum ersten Kuss. "Erst die glücklichen Tiere und dann auch noch der Kuss. Das war super, da war alles komplett", so Tatjana. Rüdiger verwöhnt sie anschließend mit einem Pastarezept nach einer Eigenkreation. "Ein Mann, der kochen kann, ist einfach sexy." Komplimente, die Rüdiger mehrfach zurückgibt.

"Eine der schönsten Liebesgeschichten des Jahres"

Bei Lutz (52) und Steffi (54) liegen die Karten schon länger auf dem Tisch. Die beiden Schottland-Fans sind Feuer und Flamme füreinander und haben viel Spaß miteinander. Sie üben gemeinsam Lassowerfen, erst an einem Rinder-Holzstamm, dann an Lutz und freuen sich über den "Gute Fang!". "Eine der schönsten Liebesgeschichten des Jahres" findet Inka Bause (52) und will sich die zwei Verliebten einmal aus der Nähe ansehen. Auf dem Gelände entführt sie Steffi direkt zu einem Zweiergespräch unter Frauen. "Wenn ich mich dazu entschlossen habe, mein Herz zu öffnen, dann muss ich es ganz öffnen", gesteht sie unter Freudentränen.

Am letzten Abend der Hofwoche überrascht Lutz seine Liebste mit einem schottischen Abend vor Lagerfeuer vor Strohballen und einer ganz besonderen Liebeserklärung: "Meine liebe Steffi, ich möchte dir jetzt und heute meine Liebe gestehen. Ich möchte dich nach Edinburgh einladen und wir können ja mal drüber sprechen, ob wir vielleicht dort heiraten möchten!" Steffi fällt Lutz überglücklich um den Hals: "Ich lasse dich nie wieder los!"