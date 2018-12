Sensationelle sechsmal läuteten in diesem Jahr die Hochzeitsglocken für Paare, die sich in der Kuppelshow "Bauer sucht Frau" (RTL) kennengelernt haben. Und weil das wirklich ein beeindruckender Romantik-Rekord ist, zeigt der Sender die Highlights der jeweiligen Feierlichkeiten in einem zweiteiligen Special.

Der erste Teil wird am ersten Weihnachtsfeiertag (25.12.) um 19:05 Uhr bei RTL ausgestrahlt, der zweite Teil am zweiten Weihnachtsfeiertag (26.12.) ebenfalls um 19:05 Uhr.

Das erwartet die Zuschauer

In der ersten Folge wird die Hochzeit von Benny und Nadine, die sich erst vor einem Jahr in der Sendung kennen gelernt haben, zu sehen sein. Ob die beiden ihre Nerven wohl im Griff haben werden? Und auch die Hochzeit von Roland (Staffel 12, 2016) und Franzi wird gezeigt. Die beiden wollen an ein und demselben Tag standesamtlich und kirchlich heiraten. Ob das gut geht? Jörg und Vanessa (Staffel 12, 2016) sind in ihren Flitterwochen auf die Baleareninsel Menorca geflogen und genießen dort romantische Stunden zu zweit und wagen dabei aber auch schon mal einen Blick nach vorn...

Einen Tag später stehen dann diese drei Hochzeiten auf dem Programm: Gottfried und Martina (Staffel 10, 2014) heiraten im kleinen Kreis und zeigen ganz große Gefühle. Bei Swen (Staffel 12, 2016) und Nancy wird es wild-romantisch, denn die beiden heiraten auf einem Schloss im Oderbruch. Vorher gibt es allerdings noch viel zu diskutieren, denn ihre Geschmäcker sind doch ziemlich verschieden. Und dann gibt es noch ein Wiedersehen mit Gerald und Anna (Staffel 13, 2017) aus Namibia, die ihre Flitterwochen im kalten Finnland verbringen - und dort sogar auf den Weihnachtsmann treffen...