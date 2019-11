Schwere Entscheidungen und romantische Gesten: In der vierten Folge von "Bauer sucht Frau" lagen Freude und Leid wirklich nah beieinander. Während manche Single-Damen die Heimreise antreten mussten, konnten sich andere über herzerwärmende Überraschungen freuen. Die Highlights im Überblick.

Michael (30) wird von seinen Hofdamen Carina (30) und Conny (27) zu einer Entscheidung gedrängt. Zwei Frauen sind eine zu viel. Und so lässt der Bauer sein Herz sprechen: Österreicherin Carina muss ihre Koffer packen, denn er habe schon gemerkt, dass Bayerin Conny ihn "anhimmelt". "Das finde ich klasse", so der 30-Jährige.

Rinderzüchter Thomas (48) aus Ostfriesland und Bianca (44) aus Thüringen verstehen sich prima. Um Thomas' Vorzeige-Kuh bestmöglich in Szene zu setzen, wird sie gemeinsam geputzt und geschoren. Dabei zeigt sich der 48-Jährige von seiner romantischen Seite und verziert das Kuhfell mit einem Herz. Die Geste kommt bei Bianca gut an. Am Abend verwöhnt sie ihn dafür mit einer warmen Mahlzeit: Nudeln mit Ketchup-Soße.

Bio-Bauer Jürgen (63) aus Thüringen sitzt weiter zwischen den Stühlen. Zwar kann er über die Stänkereien von Maggie (53) und Kerstin (54) lachen, dass der Konkurrenzkampf langsam ausartet, bemerkt aber auch er. Während Maggie mit einem gemeinsamen Tanz und Schnaps bei ihm punkten will, versucht es Kerstin mit einem selbstgebackenen Quarkkuchen. Liebe geht bekanntlich durch den Magen.

Die erste Frau für Bauer Rudi aus Paraguay

Das Kennenlernen von Milchbauer Christopher (31) und seiner Hofdame Jennifer (32) aus Nordrhein-Westfalen ist von Höhen und Tiefen bestimmt. Erst spricht der 31-Jährige ihr "Hochachtung" für das Treiben der Kühe aus, dann geraten die beiden beim Thema Alkoholkonsum aneinander. Jennifer hasst es, wenn Männer nicht mehr Herr ihrer Sinne sind, Christopher ist gern gesehener Gast auf dem Schützenfest. Doch lange hält der Streit nicht an. Um den Frieden zu wahren, sucht die 32-Jährige das Gespräch und schließt den Milchbauer versöhnlich in ihre Arme.

Rinderbauer Rudi (48) aus Paraguay, Südamerika, hatte noch nie eine Beziehung. Das soll sich mit BWL-Studentin Christina (31) aus Niedersachsen ändern. Nach 26 Stunden Reisezeit fallen sich die beiden in die Arme. Für den 48-Jährigen ist es Liebe auf den ersten Blick. Viel Zeit werden die beiden an ihrem ersten gemeinsamen Tag allerdings nicht miteinander verbringen. Da es in der deutschen Kolonie nicht gern gesehen wird, weibliche Übernachtungsgäste zu haben, quartiert Rudi seinen Besuch vorerst im Hotel ein.

Hier hat's gefunkt

Burkhard (45) aus Ostfriesland und Hofdame Tanja (45) sind auf der gleichen Wellenlänge. Das zeigt sich auch bei ihren ersten Versuchen im Stand-up-Paddling. Zwar fallen die beiden immer wieder ins Wasser, Spaß haben sie dennoch dabei. Den Abend lassen sie schließlich mit einem romantischen Spaziergang an der Nordseeküste ausklingen - und dem Thema Nachwuchs. Beide haben noch keine Kinder. Verschmitzt meint Burkhard: "Üben können wir ja schon einmal. Mal schauen was dabei herauskommt."

Ackerbauer Christian (33) aus Niedersachsen möchte Bayerin Christina (30) die Arbeit auf dem Feld näherbringen. Ob bei der Kartoffelernte, dem Holzhacken oder dem Einfangen einer ausgebüchsten Kuh - die beiden ziehen an einem Strang und haben auch noch Spaß dabei. Belohnt und überrascht wird die 30-Jährige am Ende der Hofwoche von Christians Freunden mit einer Grillparty. Und auch der Ackerbauer selbst hat noch ein Geschenk parat: eine Holzbank mit den eingravierten Namen der beiden. Christina zeigt sich begeistert. "Ich freue mich auf das, was noch kommt", sagt sie und meint weiter: "Wir brauchen beide noch ein bisschen mehr Zeit. Es kann aber schon etwas daraus entstehen."