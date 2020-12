Beim großen Wiedersehen von "Bauer sucht Frau" wird Bilanz gezogen - und das Finale der 16. Staffel hält so einige Überraschungen parat.

Die 16. Staffel von "Bauer sucht Frau" (RTL/TVNOW) ist vorbei - doch die Geschichten einiger Paare haben eine ganz andere Wendung genommen, als es vor den Kameras aussah. Einige Bauern brauchten mehrere Anläufe, um zu wissen, wen sie wirklich auf ihrem Hof behalten wollen. Doch manchmal ist es dann schon zu spät.

Rinderzüchter Andy (43) zum Beispiel. Der hatte sich eigentlich für Nicole (37) entschieden und Maya (37) frühzeitig weggeschickt. Doch beim Wiedersehen kommt es zur emotionalen Achterbahnfahrt: Andy erzählt, dass es während eines Treffens mit Nicole auf seinem Hof zu einer unglücklichen Situation gekommen war, weil plötzlich eine andere Frau "von vor der Hofwoche" aufgetaucht war. Danach war erstmal Funkstille mit Nicole - die er nutzte, um die eigentlich schon abservierte Maya wieder zu sich zu holen. Doch auch das sollte nicht ganz klappen. Auf die eindeutige Nachfrage von Inka Bause rückt Andy nun endlich mit der Sprache raus: "Das Herz schlägt für Nicole." Maya: "Dass es so weit kommt, dass er mich ein zweites Mal abserviert, damit hatte ich nicht gerechnet." Doch auch Nicole hat jetzt die Nase voll: "Das kannst du mit mir nicht machen... An der Stelle bin ich raus."

Ganz anders sieht es bei Thomas (42) und Bianca (45) aus, die gerade ihren ersten gemeinsamen Kurzurlaub gemacht haben. "Ich bin mit der Beziehung sehr glücklich, es könnte gar nicht besser laufen", schwärmt Thomas. Das zeigt sich auch im Gespräch mit Bause: Als dem Paar seine schönsten Momente der Sendung noch einmal vorgespielt werden, kommen beiden die Tränen. Zu seiner anfänglichen Zurückhaltung gesteht Thomas: "Ich habe das mein Leben lang so gemacht, ich habe immer irgendwas überspielt. Bianca hat mir geholfen, dass ich Gefühle zeigen kann, dass ich sagen kann, jawoll, ich liebe dich. Dafür bin ich ihr auch sehr dankbar."

Geflügelzüchter Leif (32) hat sich nach der Hofwoche mit Christina (26) nicht weiter getroffen. "Der gewisse Funke hat gefehlt." Dafür hat Stephanie (28), die nicht zur Hofwoche kommen konnte, sich aber auch auf Leif beworben hatte, ihre Chance bekommen. Die beiden sind nun zehn Wochen zusammen. "Solche Gefühle habe ich noch nie für eine Frau gehabt. Stephanie ist wirklich meine Traumfrau, die ich auch nicht wieder loslassen werde."

Rüdiger und Tatjana: Keine Zeit für die Liebe?

Liebeserklärungen über den Wolken und große Pläne: Bei Rüdiger (53) und Tatjana (48) lief die Hofwoche perfekt - solange die Kameras dabei waren. Danach hat sich das Paar nicht mehr so oft gesehen. Im Gespräch mit Bause erklärt Tatjana, dass sie durchaus bereit gewesen wäre, zu Rüdiger zu ziehen: "Aber es kam keine Einladung." Rüdiger schiebt das auf die Ernte - er hätte keine Zeit gehabt. Verspricht nun aber, dass er um Tatjana kämpfen werde. "Jetzt wird alles ein bisschen entspannter, ich denke, dass sie jetzt viel Zeit bei mir verbringen wird." Offenbar besteht Gesprächsbedarf, denn Tatjana ist höchst erstaunt: "Ich höre das alles zum ersten Mal..."

Alina (29) und Kartoffelbauer Peter (34) freuen sich offensichtlich über ihr Wiedersehen, stellen aber gleich klar, dass sie kein Paar sind. "Freundschaft ja, Liebe nein", erklärt Alina mit einem Lächeln. Peter hat nur warme Worte für Alina: "Bei mir hat's nicht gefunkt, aber ich denke mal bei vielen, vielen anderen Männer da draußen wird es funken, sie ist wirklich eine super klasse Frau und würde jeden Mann glücklich machen."

Auch aus Thomas (38) und Nicole (29) ist letztendlich nichts geworden. Sie sei nach der Hofwoche noch ein paar Tage geblieben, erzählt er, "es war dann einfach nicht so wie es in der Hofwoche war. Deswegen ist Nicole jetzt auch nicht so gut auf mich zu sprechen..." Das kann man wohl sagen. Die Begrüßung beim Wiedersehen verläuft zwischen den beiden extrem kalt und abweisend. Die zwei können sich nicht mehr in die Augen sehen. "Die Hofwoche war unterm Strich eine Erfahrung", ist Nicoles knapper Kommentar zu dem Thema.

Land-Bachelor Patrick macht seinem Namen alle Ehre

Beim "Land-Bachelor" Patrick (24) haben sich die Karten noch einmal neu gemischt. Obwohl er sich für Julia entschieden hatte, kommen zum improvisierten Hoffest nun Julia (25) und Antonia (20), die die Hofwoche vorzeitig verlassen hatte. Als den Dreien das Best-Of von Julia und Patrick vorgespielt wird, fragt Antonia, ob sie rausgehen dürfe. "Ich kann das jetzt echt nicht sehen." Im Gespräch kommt heraus, dass es für Julia und Patrick nicht funktioniert hat - aber Antonia und Patrick sich jetzt privat kennenlernen. Als Beziehung möchte er das aber noch nicht bezeichnen: "Es reibt immer zwischen mir und Antonia, sie ist kein einfacher Mensch, ich auch nicht..." Was da genau reibt, kann man sich gut vorstellen: Der Aufreißer lässt keine Chance aus, nicht mal bei der Moderatorin: "Inka, hat mich auch wirklich gefreut mit dir, sowas wie du, ein bisschen jünger..."

Auch das Zusammentreffen von Denise (32), Sascha (29), Till (31) und Nils gestaltet sich interessant. Till schenkt der Bäuerin einen Vibrator zum Wiedersehen. Eine erneute Provokation für Sascha, dem aber vor allem Nils ein Dorn im Auge war. Weshalb es zwischen ihm und Denise letztendlich auch nicht geklappt hat - obwohl sie schon im Begriff war, ihren Hof aufzugeben und zu ihm zu ziehen. Aber die Nachrichten von Nils hörten nicht auf, genauso wenig wie die Eifersucht von Sascha. Es habe ihn sehr belastet, erklärt Sascha im Gespräch. Das sei keine Basis für eine Beziehung, findet Denise. Sascha sieht das anders: "Ich habe immer noch nicht aufgegeben, ich schreib ihr jeden Tag Romane, weil ich sie einfach über alles liebe."

Das Traumpaar der Staffel: Lutz und Steffi

Lutz und Steffi hatten bereits in der Hofwoche über Hochzeit gesprochen. Seitdem sei die Liebe sogar noch größer geworden, schwärmt Lutz noch immer. "Es ist eine Herausforderung, die Leben zusammenzubringen, die Herzen sind schon ganz dicht beieinander", so Steffi über die Fernbeziehung, die die zwei momentan noch führen. Dafür schenkt ihr Lutz nicht nur ein Fahrrad, sondern auch noch den Schlüssel zu seinem Haus und eine Brosche aus Schottland, die die Liebe der beiden symbolisieren soll. Der Umzug ist für Ende nächsten Jahres geplant. Auch für die anderen Kandidaten sind die beiden das Traumpaar der Sendung. "Wir haben uns gefunden, wir lieben uns ganz dolle, das ist doch schön, das zu erleben. Und ich bin so glücklich", so Lutz unter Tränen.