In der neuen Folge der RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" (immer montags, 20:15 Uhr) haben die liebestollen Landwirte der aktuellen Staffel Sendepause. Stattdessen geht es mit einigen Kult-Stars in den Urlaub! Es wird Wiedersehen mit Josef und Narumol, Bruno und Anja sowie den Schäfern Rainer und Heinrich gefeiert. Und sie haben einiges erlebt...

Shopping-Tour durch Bangkok

Josef und Narumol reisen gemeinsam mit Töchterchen Jorafina nach Bangkok - um fleißig zu shoppen! Narumol erklärt: "Ich muss ganz viele Stoffe und Utensilien für meine Dirndlkollektion kaufen. Da brauche ich ganz viel Platz. Wenn ich in Bangkok bin, möchte ich am liebsten die ganze Stadt kaufen. Das muss ich mich immer sehr zusammen reißen, damit ich nicht so viel einkaufe." Die vielen Stoffe haben es ihr förmlich angetan - gut, dass sie einen leeren Koffer dabei haben.

Doch das ist noch lange nicht alles, was die dreiköpfige Familie in Bangkok erlebt. In einheitlichen roten T-Shirts machen sie einen Freizeitpark unsicher. Während jedoch Josef und Jorafina vor allem an einer Wasserrutsche Gefallen finden, wird es Narumol zu nass. Sie bleibt nach einer Fahrt lieber im Trockenen. Josef schwärmt auf jeden Fall: "Es ist immer schön für ein paar Tage mal vom Bauernhof wegzukommen. Und mit Jorafina und Narumol in den Urlaub zu fahren, ist einfach das Schönste im Jahr, was man eigentlich machen kann."

Romantik pur in Dubai

Auf große Romantik setzen hingen Bruno und Anja. Seit sieben Jahren sind sie bereits verheiratet, doch für die Flitterwochen haben sie bisher nie Zeit gehabt. Nach wie vor ist Bruno hin und weg von seiner Herzensdame: "Es waren sieben traumhafte Jahre. Anja ist meine Traumfrau. Mein ganz großer Schatz." In Dubai wollen sie nun die Seele baumeln lassen. "Ich bin dann das erste Mal außerhalb von Europa. Also etwas ganz Neues für mich. Aber das haben wir uns verdient", so Bruno. Und auch Anja gerät ins Schwärmen: "Das werden wunderbare Tage, die wir bestimmt nie vergessen. Mit Bruno zusammen zu sein ist immer noch wie im Traum. Einfach wunderschön."

Das Paar verzichtet darauf, teuren Schmuck in der Luxuswelt von Dubai zu kaufen und nach einer rasanten Wüstenfahrt ist Anja froh, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben. Dafür hat sich Bruno für seine Frau etwas ganz Besonderes einfallen lassen: ein Candlelight-Dinner am Sandstrand. Nicht nur das Ambiente weiß zu überzeugen. Zum Hauptgang gibt es Hummer statt Braten mit Klößen wie zu Hause. "Wow. So was erlebt man ja eigentlich nur im Film. Einfach nur schön. Ein Traum. Eine ganz tolle Idee", ist Anja begeistert. Wahrlich gelungene, verspätete Flitterwochen!

Sprachprobleme in Schottland

Das dritte "Pärchen" im Bunde bilden die Schäfer Rainer und Heinrich. Gemeinsam sind sie nach Schottland gereist. Gleich bei der Ankunft kommt es zu ersten Komplikationen: Statt zwei Einzelzimmern müssen sie in einem Doppelzimmer nächtigen. Auch mit der englischen Sprache haben die Schäfer so ihre Probleme. Doch mit Händen und Füßen wissen sie sich zu helfen. Am Ende singen sie mit Kilt um die Hüften und zu Dudelsackmusik ein Ständchen auf Deutsch. Ob die Schotten auch nur ein Wort davon verstehen, ist fraglich. Der Stimmung tut das aber keinen Abbruch. Und womöglich war das auch nicht der letzte gemeinsame Urlaub von Rainer und Heinrich.