Erneut stehen bei "Bauer sucht Frau International" (montags, 20:15 Uhr, RTL) einige Entscheidungen an. Andere Landwirte hingegen haben ihre Herzensdamen bereits gefunden und genießen die Zweisamkeit mit ihren Auserwählten in vollen Zügen. Sogar die Frage aller Fragen ist gestellt worden. Das ist in Folge fünf außerdem passiert.

Rainer will es wissen

ainer (61) und Saskia (48) schweben in Australien auf Wolke sieben. Sie verbringen ihre erste gemeinsame Nacht miteinander und unternehmen so manches Dates. Rainer hat eine Weinverkostung arrangiert. In dem romantischen Ambiente traut sich Rainer und fragt: "Willst du meine Freundin sein?" Natürlich will sie. "Wie in einem Hollywood-Film", fasst Saskia überwältigt zusammen. Rainer will später genauer wissen, woran er bei ihr ist. Bei einem Ausritt mit Pick-Nick spricht er ihre gemeinsame Zukunft an: "Willst du hier auf der Farm bleiben?", fragt er schüchtern. "Sehr gerne", antwortet Saskia. Beide sind überglücklich, auch wenn die 48-Jährige natürlich die Heimreise zurück nach Deutschland antreten muss.

Allerdings: Rainer macht Nägel mit Köpfen. Er reist kurzerhand nach Dortmund, um die nichts ahnende Saskia zu überraschen und um seiner völlig sprachlosen Herzensdame die Frage aller Fragen zu stellen: "Ich will wissen, ob du mich heiraten willst?" "Ja bitte, natürlich!", antwortet Saskia völlig aufgelöst vor Glück.

Rüdiger bricht Kira das Herz

Auch Freddy (26) hat sich bereits entschieden: Er entführt seine Herzensdame Francis (26) auf diverse romantische Dates: Auf der Ladefläche seines Pick-Ups genießen sie zum Beispiel die kanadische Landschaft: "Viel entspannter, jetzt wo wir nur zu zweit sind. Ich bin sehr verknallt", gesteht Freddy und auch bei Francis "kribbelt" es. Außerdem geht es mit dem Hubschrauber auf einen Rundflug über die Niagara-Fälle. Ein unvergesslicher Moment, bei dem Francis spontan eine Entscheidung trifft: Sie verlängert ihren Aufenthalt bei dem schüchternen Rinderzüchter.

Bei Rüdiger (37) und Kira (32) in Südafrika geht es endlich auch etwas romantischer zu: Sie unternehmen eine Fahrrad-Tour und erkunden die Natur. An einem Wasser-Fall wird es heiß: Die beiden sehen sich erstmals in Bade-Bekleidung. "Rüdiger ist sehr attraktiv", verrät Kira - und auch zu ersten Berührungen kommt es. "Ich bin ein bisschen in Rüdiger verliebt", gesteht sie. Ob er auch so empfindet? Nein, gesteht er Kira später. "Ich sehe da keine Perspektive", sagt er. Kira respektiert seine Entscheidung, auch wenn sie sich offenbar deutlich mehr erhofft hat.

Auch Stefan trifft eine Entscheidung

Stefan (32) will in Namibia endlich eine Entscheidung treffen: Eine der beiden Damen soll heute die Koffer packen. Auf einer Safari geht er in die Vollen und sucht den Körperkontakt mit Justine (30) und Svenja (28). Bei einem Glas Wein im Anschluss bittet Justine Stefan zu einem Vier-Augen-Gespräch. Sie habe auch eine Entscheidung getroffen: Bei ihr habe sich "gefühlstechnisch nichts getan". Stefan bedankt sich für ihre Ehrlichkeit und konzentriert sich auf Svenja, die gerne bleiben will. "Eigentlich ein Happy-End", findet Stefan.

Am nächsten Tag öffnet er sich und zeigt Svenja alte Foto-Bücher. Da kommen natürlich wichtige Fragen auf: Will das Gegenüber Kinder haben? Beide wollen zwei. Passt. Später beim Quad-Fahren gibt es sogar ein schon ein kleines Küsschen. Wie geht es also weiter? Bei einem Gespräch gibt Stefan endlich zu: "Da ist was und ich hoffe, dass du wiederkommst." Und auch bei Svenja sind Gefühle da. Sie will Stefan weiter kennenlernen und wieder kommen.

Marco ist sich sicher

Marco (34) verbringt mit Sabrina (32) und Vanessa (30) in Chile einen entspannten Abend am Lagerfeuer. Marco fühlt den Damen auf den Zahn: "Könnt ihr euch vorstellen, in Deutschland alles hinter euch zu lassen?", fragt er direkt. Für Vanessa ein No-Brainer, Sabrina hadert hingegen ein wenig. Der nächste Tag ist der Tag der Entscheidung: Marco bittet Sabrina zum Gespräch und eröffnet ihr, dass er nicht glaubt, dass sich eine Liebes-Beziehung zwischen den beiden entwickeln kann. Damit steht auch fest: Vanessa hat Marcos Herz erobert.

Wie es weitergeht, besprechen die beiden bei einem romantischen Ausflug. Aber das tritt zunächst in den Hintergrund: Die beiden tauschen erst mal intensive Küsse aus, schließlich tritt Vanessa in wenigen Stunden (zunächst) die Heimreise an. Ob sie wiederkommt?