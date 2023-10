15 Jahre nach dem Kinostart kehren Hugh Jackman und Nicole Kidman in "Australia" zurück. Aber nicht in einer Fortsetzung, sondern als Serie.

Vor 15 Jahren hat "Elvis"-Regisseur Baz Luhrmann (61) sein beinahe drei Stunden langes Epos "Australia" in die Kinos gebracht - mit Hugh Jackman (55) und Nicole Kidman (56) in den Hauptrollen. In knapp einem Monat wird der Streifen von 2008 in neuem Gewand noch einmal erscheinen. Streaminganbieter Disney+ zeigt ab dem 26. November "Australia - Die Serie" und hat hierzu nun einen ersten Trailer veröffentlicht.

Einmal mehr verschlägt es darin die englische Adlige Sarah Ashley (Kidman) ins unbändige Australien des Jahres 1939, um dort zunächst widerwillig die Rinderfarm ihres ermordeten Mannes zu übernehmen. Mit der Hilfe des kernigen Drover (Jackman) gelingt ihr das sogar. Doch dann beginnt nicht nur ein rachsüchtiger Mann sie und ihr Unterfangen zu sabotieren - auch der Zweite Weltkrieg bricht aus.

Gemischte Kritiken nach Filmrelease

In weiteren Rollen sind unter anderem Bryan Brown (76), Brandon Walters (27) und Marvel-Star Ben Mendelsohn (54) zu sehen. Die Serie wird aus sechs Episoden bestehen und bislang noch nicht gesehene Szenen beinhalten. Auch sei das Ausgangsmaterial neu geschnitten worden, wohl um dem Serienformat gerecht zu werden.

Zur Zeit seiner Veröffentlichung erhielt "Australia" gemischte und teils sehr negative Kritiken, was wiederum Luhrmann auf die Palme brachte. Die meisten dieser Leute, so der Regisseur, hätten den Film schlichtweg nicht als das verstanden, was er ist: "Das ist nicht einfach eine romantische Komödie für 40-jährige Frauen oder ein Actionfilm für 17-jährige Jungen, und das ist für manche Menschen nicht in Ordnung", sagte er damals der Branchenseite "The Hollywood Reporter".

Immerhin: Eine Oscar-Nominierung konnte "Australia" 2009 einheimsen. Der Goldjunge für das "Beste Kostümdesign" ging damals jedoch an Saul Dibbs (55) Filmdrama "Die Herzogin" mit Keira Knightley (38) und Ralph Fiennes (60).