Schlagerstar Beatrice Egli wird 2023 nicht nur an ihrem neuen Album arbeiten, sondern etwa im Mai auch auf Mallorca neue Songs performen.

Schlagerstar Beatrice Egli (34) hat große Pläne für 2023. Die DSDS-Gewinnerin von 2013 war am Samstag beim "Großen Schlagerabschied" von Sänger Jürgen Drews (77) zu sehen, ihre eigene Karriere ist aber noch in vollem Gange. Im Interview verrät sie, was die Musikrichtung für sie ausmacht und was die Fans erwarten dürfen.

"Für mich bedeutet Schlager immer schon, gute Laune verschenken zu können", so die Schweizerin. Jedoch sei Schlager mittlerweile "so viel mehr", betont Egli. "Wir können berühren, zum Nachdenken anregen, Geschichten erzählen und ebenso die Musik und das Leben feiern. Und das sowohl in traditionellen als auch in eher an Popmusik angelehnten Klängen. Dass Schlager heutzutage so viel kann und darf, macht mich sehr glücklich."

Dabei ist die 34-Jährige nicht nur musikalisch erfolgreich, sondern überzeugt auch als Moderatorin. Im SWR und MDR läuft seit letztem Jahr etwa "Die Beatrice-Egli-Show". Aber auch für ARD, ZDF und RTL moderierte sie verschiedene TV-Formate, meist im Zusammenhang mit ihrer musikalischen Leidenschaft.

Neues Album in 2024

"Ich arbeite gerade mit vielen großartigen Musikern und Produzenten an meinem neuen Album, das im kommenden Jahr erscheinen wird", verkündet die Sängerin. "Hier wird es einen Mix aus altbekannten Beatrice-Egli-Klängen und vielleicht auch die eine oder andere neue, unerwartete musikalische Besonderheit geben", verrät sie.

Sie könne es kaum erwarten, die neuen Songs "endlich mit meinem Publikum zu teilen", so die Sängerin. "Ich möchte noch nicht zu viel verraten, aber ich denke, neben altbekannten Hits zum Mitsingen sowie meiner aktuellen Single 'Volles Risiko' wird es im Mai bei 'Schlagersterne 2023' schon die ersten Songs vom neuen Album zu hören geben, das nächstes Jahr erscheinen wird", sagt Egli.

Auftritt bei "Schlagersterne Mallorca" am 11. Mai

Bei "Schlagersterne Mallorca" werden 2023 neben Egli auch zahlreiche weitere Hochkaräter aus der Schlagerbranche erwartet. Stars wie Howard Carpendale (77), Ross Antony (48) oder Matthias Reim (65) treten am 10. Mai im Coliseo Balear Mallorca auf. Am 11. Mai folgen unter anderem Egli, Ben Zucker (39) und Giovanni Zarrella (44). Moderieren wird die Shows Andrea Kiewel (57).

Beatrice Egli freut sich schon auf die beliebte Urlaubsinsel. Ihre Top-Tipps für einen entspannten (Mallorca-)Urlaub: "Ich liebe ausgiebige Strandtage. Mit Sonnenhut, Sonnenbrille und Bikini in der Tasche kann ich den ganzen Tag in der Sonne verbringen. Ich liebe es, Sonnenstrahlen zu tanken, mich im kühlen Nass zu erfrischen, ein Buch zu lesen und ein kleines Nickerchen zu machen."

Ab 14. Oktober geht es aber nicht in den Urlaub, sondern auf Tour. Eglis erste Station wird der Circus Krone in München sein. Es folgen Stuttgart, Wiesbaden, Halle (Saale), Bochum, Hamburg, Luzern, Berlin und Hannover.