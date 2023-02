von Mareike Fangmann Bücher können berühren, bewegen, belehren und bestenfalls bedeutend im weiteren Verlauf des Lebens werden. Wir haben genau solche Bücher in dieser Serie zusammengetragen. Im zweiten Teil steht "Selbstbewusst durchs Leben" von Dr. Johannes Wimmer im Fokus.

Bücher können in vielen Bereichen des Lebens hilfreich sein: wenn es darum geht, über verschiedene Themenbereiche informiert zu werden, aber auch, um etwas über sich selbst zu lernen. Schon im ersten Teil dieser Serie ging es darum: Was erwarte ich eigentlich von (m)einer Beziehung und wie genau sehen meine Bedürfnisse aus? Sich selbst zu verstehen, ist häufig gar nicht so einfach, wie es im ersten Moment klingen mag. Im zweiten Teil der Buchserie steht wieder die Beschäftigung mit sich selbst im Vordergrund, genauer: das Arbeiten am eigenen Selbstbewusstsein und einem selbstsicheren Auftreten.

Wer ein geringes Selbstwertgefühl hat und oft unsicher im Alltag auftritt, weiß, dass es nicht einfach ist, das einfach abzulegen. Und schon gar nicht, indem man einfach nur ein Buch liest. Daher ist der folgende Buchtipp kein reiner Lesetipp. "Selbstbewusst durchs Leben" von Dr. Johannes Wimmer ist nämlich ein 30-Tage-Kurs in Buchform. Es vereint theoretische Tipps mit praktischen Übungen und ist genau daher so effektiv.

Affiliate Link Selbstbewusst durchs Leben: Mein 30-Tage-Kurs (Lebenshilfe) Jetzt shoppen 14,99 €

Besonders positiv: Wimmer schreibt zu keinem Zeitpunkt mit erhobenem Zeigefinger, sondern unterhaltsam, mitfühlend und auf Augenhöhe. Die Texte sind anregend, um sich mit sich selbst zu beschäftigen, die Übungen sind leicht in den Alltag zu integrieren und sinnvoll, um Unsicherheit Schritt für Schritt abzulegen. Beispielsweise ermutigt er dazu, Telefonate zu führen, an der Haltung zu arbeiten oder sich mit eigenen Ängsten und Negativem auseinanderzusetzen – auf sanfte, motivierende Art und Weise. Er nimmt die Leser:innen die Arbeit nicht ab, sondern schafft es, deutlich zu machen, warum es wichtig ist, am Selbstwert zu arbeiten. Er macht dabei aber auch deutlich: Es geht nicht darum, dass man noch nicht gut genug ist. Es geht nicht um Optimierung, sondern darum, zu erkennen, dass man schon alles hat, was man braucht. Man muss es nur (wieder) erkennen.

Dabei hilft der positive, ermutigende Ton, den Dr. Johannes Wimmer an den Tag legt. Alle, die mit sich selbst zu kämpfen haben, die Bestätigung von außen suchen und die ihr Potenzial noch nicht entfalten konnten, sollten das Buch unbedingt lesen. Es hilft, zu erkennen, wer man ist, was man kann und dass man sich für nichts schämen oder es jemandem recht machen muss. Es raubt kaum Zeit, sorgt aber für regelmäßigen Input und eine stetige Auseinandersetzung mit eigenen Unsicherheiten. Genau das hat einen langfristigen Effekt auf das eigene Leben. Und erst dann wird ein Buch bedeutend: wenn man sich ständig an Passagen daraus erinnert und es dabei hilft, erfüllter zu sein.

Das könnte Sie auch interessieren:

Dieser Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Mehr Informationen dazu gibt es hier.