von Mareike Fangmann Bücher können berühren, bewegen, belehren und bestenfalls bedeutend im weiteren Verlauf des Lebens werden, wenn sie etwa in Bereichen wie Erziehung, Beziehung oder anderen die Augen öffnen oder den Blickwinkel verändern. Wir haben genau solche Bücher in dieser Serie zusammengetragen. Dieses Mal steht das Buch "Unfog Your Mind" von Leander Greitemann im Fokus.

Eigentlich ist es nichts Neues: dass die meisten Dinge, die uns den Alltag vermiesen, Kopfsache sind. Dass wir die Welt meistens nicht so sehen, wie sie ist, sondern wie wir sind. Oder dass wir andere nicht verändern können, es aber trotzdem gern versuchen. Dennoch lassen wir oft nicht davon los, sondern lassen uns von Sorgen oder belastenden Gedanken kontrollieren. Wie wir an uns arbeiten können und es schaffen, uns davon zu befreien, versucht uns Leander Greitemann in seinem Buch "Unfog Your Mind" beizubringen.

Dabei ist das Buch selbstverständlich kein Garant dafür, dass das auch klappt und man sich nach dem Lesen und dem Durchführen der Übungen direkt weniger belastet oder frei fühlt. Aber: Das Buch liefert eine praktische Hilfestellung dabei, seine Perspektive immer wieder zu verändern und festgefahrene Gedanken zu hinterfragen – ein wichtiger Schritt, um aus gedanklichen Routinen herauskommen zu können.

Bedeutende Bücher: Darum zählt "Unfog Your Mind" dazu

Leander Greitemann nimmt die Leser:innen sanft an die Hand, ohne mit erhobenem Zeigefinger zu ermahnen. Stattdessen zeigt er auf, in welche Richtungen man seine Gedanken richten kann. Denn wir nutzen oftmals nur die eine. Beim Lesen und Üben wird deutlich: Dass wir oft unglücklich sind, liegt meist an der Art, wie wir denken – und oft nicht an den äußeren Umständen, Menschen oder Dingen, mit denen wir uns umgeben. Ändern können wir diese sowieso nicht, aber wie wir denken und ans Leben herangehen, sehr wohl. Das wird durch "Unfog Your Mind" herrlich deutlich.

Der Autor schreibt dabei verständlich, das Buch ist sehr interaktiv aufgebaut, liefert Stories, Experimente, Lifehacks und neue Perspektiven zu vielen unterschiedlichen Situationen und ist damit zu keinem Zeitpunkt langweilig oder plätschert dahin. Ein Beispiel eines Experiments: Danken Sie gedanklich doch einmal den Personen, die dafür gesorgt haben, dass die Sitzgelegenheit, auf der Sie sich gerade befinden, zu Ihnen gekommen ist. Welche Ressourcen mussten verarbeitet werden, wer hat es designt, wer hat es geliefert? Eine kurze Übung, die bereits zu mehr Dankbarkeit und einem offeneren Geist sorgen kann.

Wer das Buch als Hilfestellung nimmt, um an der eigenen Einstellung zum Leben, an seiner Art zu denken und an festgefahrenen Gedanken zu arbeiten, ist sehr gut beraten. Es kann ein Anstoß sein, um tatsächlich zu lernen, sich freier zu fühlen und mehr Leichtigkeit und Lebenslust zu erleben und sich auf das zu konzentrieren, was wir wirklich beeinflussen können: unser Inneres. Und damit kann das Buch einen echten Impact auf unser Leben haben.

