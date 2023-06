Während eines Auftritts von Pink wurde ein Tütchen auf die Bühne geworfen, das offenbar die Asche der Mutter eines Fans enthalten hat.

Pink (43) steht bereits seit ihrer Schulzeit auf der Bühne. Was jetzt während ihres Auftritts auf dem "BST Hyde Park"-Festival in London vorgefallen ist, hat aber auch die erfahrene Sängerin noch nie erlebt.

In einem unter anderem bei der "Daily Mail" veröffentlichten Ausschnitt von der Show ist zu sehen, wie Pink sich während des Auftritts hinunterbeugt und ein durchsichtiges Tütchen aufhebt, in dem sich ein weiß-gräulicher Inhalt befindet. Es handelte sich dabei offenbar um die Asche der Mutter eines Fans.

Die Sängerin fragt in dem Clip sichtlich irritiert: "Das ist deine Mama?" Sie scheint daraufhin anscheinend bestätigt zu bekommen, dass es sich um die Asche der Mutter des Fans handelt. "Ich weiß nicht, was ich davon halten soll", sagt Pink unsicher. Sie platziert das Tütchen danach wieder behutsam auf der Bühne und fährt mit ihrem Song fort. Später habe sie laut des Berichts erklärt, dass sie etwas Derartiges auch noch nicht erlebt habe.

Mehrere Auftritte in Deutschland

Die US-Sängerin befindet sich gerade in Europa auf Tour. Laut ihrer Homepage stehen in den kommenden Tagen unter anderem Shows in Berlin (28. Juni), Wien (1. und 2. Juli), München (5. und 6. Juli), Köln (8. und 9. Juli) sowie Hannover (12. und 13. Juli) an. Nach einer Show in Warschau am 16. Juli folgen ab Ende des kommenden Monats zahlreiche Konzerte in Nordamerika. Im Februar und März 2024 stehen dann Termine in Australien an.