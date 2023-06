Kool Savas wird eine Coach-Position in "The Voice Rap" übernehmen. Auch für die 13. Staffel des Originals hat das neue Format Folgen.

Nach dem bereits erfolgreichen "The Voice of Germany"-Ableger "The Voice Kids" wird es noch in diesem Jahr eine dritte Version der Castingshow geben. Für Herbst 2023 ist "The Voice Rap" angekündigt, in der sich, wie der Name schon sagt, alles um den Sprechgesang dreht. Folgerichtig müssen auch auf den Drehstühlen Personen Platz nehmen, die etwas von der Materie verstehen - auf den ersten enthüllten Coach für das neue Format trifft das wie auf kaum einen zweiten zu: Per Pressemitteilung wurde verkündet, dass Kool Savas (48) einer der beiden Coaches sein wird.

Die Battle-Rap-Größe aus Berlin sehnt bereits den Startschuss des neuen Ablegers herbei und outet sich zugleich als großer Fan des Originals: "Ich hab' zu meiner Frau immer gesagt: Wenn ich mal in einer TV-Sendung mitmache, dann soll es 'The Voice' sein! Wir sind große Fans und gucken die Show immer. Dass es jetzt 'The Voice Rap' gibt, find ich geil und dass ich einer der beiden Coaches sein darf, ist für mich ein Riesending!" Mit welcher anderen Rap-Legende er sich dann um die Talents balgen wird, ist noch geheim.

Große Chance bei der Hauptsendung

Apropos "The Voice of Germany": Die neue 13. Staffel wird parallel zu "The Voice Rap" stattfinden - und das hat auch einen guten Grund. Das Rap-Talent, das den Sieg im Ableger erringen kann, zieht an der Seite seines Coaches ins Halbfinale der Hauptsendung ein und kann diese auch gewinnen.

Die Suche nach Kandidatinnen und Kandidaten für "The Voice Rap" ist in vollem Gange, über die Homepage der Show können sich Rap-Stars in spe bewerben. Der Ausstrahlungsplan sieht vor, dass die Folgen zunächst exklusiv beim Streamingservice Joyn laufen und eine Woche später dann auf ProSieben gezeigt werden.

Bei der 13. Staffel von "The Voice" dürfen sich diesen Herbst gleich fünf komplett neue Coaches erstmals auf die roten Drehstühle setzen. Anfang Juni wurde enthüllt, dass Shirin David (28), Ronan Keating (46), Giovanni Zarrella (45) und Bill und Tom Kaulitz (beide 33) das Zepter übernehmen.