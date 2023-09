von Jo Berlien Rapper Ben Salomo hat die große Bühne gegen die Schulaula eingetauscht. Der israelisch-deutsche Künstler erklärt Schülern, was Antisemitismus bedeutet.

Jonathan Kalmanovich alias Ben Salomo, 45, ist israelischer deutschsprachiger Rapper aus Berlin. Seine Tourneen führen nicht in Konzertsäle, Ben Salomo hat die Ochsentour gewählt und klärt in Klassenzimmern über Antisemitismus, Vorurteile, Stereotypen auf. Motto: "Deutscher Rap will keine Juden in seinem Ghetto! – Antisemitismus in der deutschen Rap-Szene und der Jugendkultur". Im ersten Halbjahr trat er vor 9000 Schülern und Schülerinnen bei 100 Schulveranstaltungen in ganz Deutschland auf. Seit August reist er, unterstützt und finanziert von der Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit, wieder durchs Land. Ben Salomo moderierte und produzierte über acht Jahre hinweg das YouTube-Erfolgsformat "Rap am Mittwoch". Aus Protest gegen Antisemitismus, Rassismus, Homophobie und Frauenverachtung stieg er 2018 aus der Rap-Szene aus.