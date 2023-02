Dreifach-Rolle als Drillinge in Miniserie

Ben Stiller steht kurz vor einem besonderen Deal: Der Schauspieler soll in einer Miniserie Drillinge spielen.

Ben Stiller (57) soll bald ein neues Engagement unter Dach und Fach bringen, das ihm gleich drei Rollen beschert. In einer Adaption zum Dokumentarfilm "Three Identical Strangers" (2018), die als Miniserie umgesetzt werden soll, könnte Stiller Drillinge spielen. Wie "Variety" berichtet, stammt die Serie von Autorin und Showrunnerin Amy Lippman und wird unter anderem von Sony Pictures Television produziert.

Wie der Dokumentarfilm erzählt die Serie die wahre Geschichte von Bobby Shafran, David Kellman und Eddy Galland (61). Stiller soll die Brüder im Erwachsenenalter verkörpern. Die eineiigen Drillinge wurden bei der Geburt durch Adoption voneinander getrennt. Später trafen Robert Shafran und Edward Galland durch Zufall an einer Schule in New York aufeinander und gingen davon aus, dass sie Zwillingsbrüder sind. Als David Kellman sich als dritter Bruder entpuppte, wurden die Drillinge schnell zur Mediensensation. Sie eröffneten sogar ein Restaurant mit dem Namen Triplets.

Erfolge als Regisseur

Für Stiller wäre es seine erste große Schauspielrolle seit Jahren und ein seltener TV-Auftritt des Schauspielers, der sich in letzter Zeit vor allem als Produzent und Regisseur hervorgetan hat. Bei der Miniserie "Escape at Dannemora" führte er bei allen Episoden Regie. Zudem produziert er die Arbeitsplatz-Satire "Severance", bei der er ebenfalls Regie führte. Im April 2022 wurde bekannt, dass die Serie um eine zweite Staffel verlängert wird. Stiller erhielt Emmy-Nominierungen für die Regie beider Produktionen. Im Filmbereich ist er als Regisseur von Filmen wie "Das erstaunliche Leben des Walter Mitty", "Zoolander", "Tropic Thunder" und "Cable Guy - Die Nervensäge" bekannt.