Mit seinem neuen Album "Jetzt erst recht!" hat Sänger Ben Zucker zum zweiten Mal in seiner Karriere Platz eins in den Charts erobert.

Ben Zuckers (37) zweiter Streich: Der Schlagersänger ist mit seinem neuen Album "Jetzt erst recht!" aus dem Stand auf Platz eins der deutschen Albumcharts gestürmt. Nachdem sich sein zweiter Longplayer "Wer sagt das?!" 2019 wochenlang auf Platz eins hielt, sichert sich der Sänger jetzt die zweite Spitzenplatzierung seiner Karriere.

Zucker, der sich zurzeit zu Hause in Quarantäne von einer Corona-Infektion erholt, freut sich in einem Statement über den Erfolg: "Den Albumrelease hatte ich mir natürlich etwas anders vorgestellt und wäre gerade gerne da draußen, um das Album zu promoten. Glücklicherweise geht es mir nach wie vor den Umständen entsprechend gut und ich freue mich, dass wir nun trotz allem wieder sensationell die #1 knacken konnten!", so der 37-Jährige.

Hinter Zucker belegen gleich vier Neueinsteiger die Ränge zwei bis fünf. Rapper Edo Saiya sichert mit "X6" sich dich Silbermedaille. Greta Van Fleet schafft es mit "The Battle At Garden's Gate" ebenfalls noch auf das Siegertreppchen. Die Techno-Altmeister von Scooter belegen mit "God Save The Rave" den vierten Platz. Die Alt-Punks von The Offspring dürfen sich mit "Let The Bad Times Roll" über Platz fünf freuen.

Nathan Evans weiter ganz vorne

Die Single-Charts werden weiterhin von Nathan Evans (26) dominiert. Sein Megahit "Wellerman" steht zum neunten Mal ganz vorne. US-Rapper Lil Nas X (22, "Montero (Call Me By Your Name)) und das Hip-Hop-Gespann Miksu / Macloud, Nimo & Jamule ("Frag mich nicht") räumen die übrigen Medaillen ab.