Rihanna und A$AP Rocky bei der Eröffnung der Ausstellung "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" im New Yorker Metropolitan Museum of Art. Foto

Benefizgala Stars feiern Karl Lagerfeld beim "Met Ball" in New York

Für modeinteressierte Promis ist die Gala fast schon ein Pflichtbesuch: Auch dieses Jahr posieren viele Stars in imposanten Outfits für die Kameras am beige-rot-blauen Teppich.

Stars wie die Schauspielerinnen Penélope Cruz und Nicole Kidman sowie Ex-Tennisprofi Roger Federer haben im New Yorker Metropolitan Museum mit eleganten Gala-Outfits den deutschen Star-Designer Karl Lagerfeld posthum gefeiert. Rund fünf Stunden lang schritten sie und andere Stars am Montagabend (Ortszeit) über einen beige-rot-blauen Teppich, der über der Eingangstreppe des berühmten Museums am Central Park in Manhattan ausgelegt worden war.

Zum Dresscode gehörte von Lagerfeld entworfene oder an ihn erinnernde Mode. Oberste Gastgeberin der Benefiz-Gala war erneut Anna Wintour, Chefin der US-Modezeitschrift "Vogue".

Die mit Stargästen gespickte Veranstaltung findet traditionell am ersten Montag im Mai statt. Der oft als "Party des Jahres" bezeichnete "Met Ball" ist eine alljährliche Spendenveranstaltung für das Kostüm-Institut des Metropolitan Museums. Die auf mehrere Millionen Dollar geschätzten Einnahmen bilden das Jahresbudget des Instituts, das inzwischen nach Wintour benannt ist.

Mit der Gala wurde in diesem Jahr eine Ausstellung über den 2019 gestorbenen Modeschöpfer Karl Lagerfeld eröffnet. Rund 150 Werke des in Hamburg geborenen Designers sind in der Schau "Karl Lagerfeld: A Line of Beauty" zu sehen.