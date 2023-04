Benjamin von Stuckrad-Barre liest aus "Noch wach?" – am Ende geht es auch um die "Bild-Zeitung"

von Leon Koß Viel wurde spekuliert im Vorfeld, jetzt ist er da: der neue Roman von Benjamin von Stuckrad-Barre. Im Berliner Ensemble hat der Autor am Mittwochabend aus "Noch wach?" gelesen – vor einem jubelnden Publikum.

Um halb acht klagen die Menschen vor dem Berliner Ensemble noch über nasse Schuhe, Hosen und Röcke, eine Gruppe immerhin nur über das Gyros in der Theater-Kantine. Gleich ist es 20 Uhr und dann sind Witterung und Schweinefleisch egal. Dann liest Benjamin von Stuckrad-Barre zum ersten Mal aus seinem neuen Roman "Noch wach?". Das Buch, über das vorab so viel geschrieben wurde und doch niemand so wirklich wusste, worum es eigentlich genau gehen soll.