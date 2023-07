Vom 10. bis 13. Juli 2023 heißt es in Berlin wieder: "Sehen und gesehen werden." Denn dann findet zum bereits zweiten Mal in diesem Jahr die Berliner Fashion Week statt, auf der internationale wie nationale Designer und Künstler ihre neuesten Kollektionen an verschiedenen Locations in und um Berlin präsentieren. Neben deutschen Mode-Labels wie Marcel Ostertag, Melisa Minca und Kilian Kerner sind in diesem Jahr auch ukrainische Brands mit dabei.

Berlin Fashion Week 2023: Jede Menge Mode und einiges an Politik

Eröffnet wurde die Fashion Week am Montag beim Berliner Salon im Kronprinzenpalais. Hier waren insgesamt 51 Designer vertreten, die ihre neuesten Kollektionen aus den Bereichen Fashion, Düfte, Wohnen und Schmuck der Herbst-/Winterkollektion 2023 sowie der Sommerkollektion 2024 präsentierten.

Doch nicht nur Mode steht im Fokus der Fashion Week. Wie bereits in Vorjahren stehen auch politische Themen auf der Agenda der Veranstalter. Denn die Beteiligten sehen die Modewochen selbst als Ort der Kreativität und der künstlerischen Freiheit, die mit Faktoren wie Nachhaltigkeit, Fairness, Produktionsbedingungen und Umweltschutz einhergeht. Entsprechend abwechslungsreich sind die Runways, die von schlichten Laufstegen in großen Lagerhallen zu derb inszenierten Shows in dunkler Kulisse reichen – ein Faktor, der die Berliner Modewoche von der anderer Metropolen unterscheidet.

