Dieter Kosslick, 74, zu Hause in Berlin. Er ist verheiratet und Vater eines Sohnes

Über 18 Jahre war er Chef der Berlinale. Warum Dieter Kosslick dieses Jahr nicht beim Filmfestival in Berlin erscheinen wird

Was macht eigentlich ...?

Dieter Kosslick leitete von 2001 bis 2019 die Berlinale, die Internationalen Filmfestspiele Berlin. Mit dem stern blickt er zurück auf seine Karriere – und nach vorn in die Zukunft des Filmgeschäfts. Felix Rettberg

Herr Kosslick …

Wissen Sie, diese Frage ist ja fürchterlich.

Welche jetzt?

Na, "Was macht eigentlich?". Das wurde ich so oft gefragt, gleich nachdem ich nicht mehr Chef der Berlinale war. Was soll man darauf antworten? Wenn man danach nicht mindestens das Filmfestival von Venedig übernommen hat und zwei Präsidenten berät, ist das für viele doch sowieso nicht gleichwertig.

Also erst mal so: Wie geht’s, Herr Kosslick?

Gut. Wie sagt man: Die Work-Life-Balance stimmt. Und ich habe endlich weniger Luft im Bauch. Früher musste ich beim Essen so viel reden, jetzt genieße ich.