Ab 10. Februar steigt die 72. Berlinale. Die dort präsentierten Filme werden dieses Jahr wieder einige Weltstars in die Hauptstadt spülen.

Ob im Wettbewerb oder außer Konkurrenz: Wenn die nunmehr 72. Berlinale startet, werden zahlreiche verheißungsvollen Filme in der deutschen Hauptstadt (Welt-)Premiere feiern. Zwar mag die Corona-Pandemie das rege Treiben weiterhin komplizierter als sonst machen. Dennoch werden sich von 10. bis 20. Februar auch eine illustre Schar an internationalen Stars die Ehre geben - entweder, um ihre Werke zu präsentieren, oder um sie zu bewerten. Mit diesen Filmschaffenden ist zu rechnen.

Die Jury und der Ehrenbär

Ganz sicher wird "The Sixth Sense"-Regisseur M. Night Shyamalan (51) vor Ort sein. Der simple Grund: Er ist in diesem Jahr der Präsident der siebenköpfigen Jury, die über die Preisvergabe entscheidet. Ihm zur Seite steht unter anderem die deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin Anne Zohra Berrached (39).

Ebenfalls sicher ist, dass sich die französische Darstellerin Isabelle Huppert (68) über eine Auszeichnung freuen darf. Sie erhält dieses Jahr den Goldenen Ehrenbär für ihr Lebenswerk. Zudem wird außer Konkurrenz ihr Film "À propos de Joan" ("About Jane") gezeigt, in dem sie unter anderem neben Lars Eidinger (46) zu sehen ist.

Die Wettbewerbsfilme

Die Liste der diesjährigen 18 Wettbewerbsfilme ist sehr vielfältig, reicht von Deutschland über Indonesien und China bis hin zu Kambodscha. Als Folge werden auch viele Schauspielerinnen und Schauspieler nach Berlin pilgern, die hierzulande noch nicht den großen Namen haben. Für US-Glamour wird aber dennoch gesorgt sein. Zumindest, wenn der Cast des Dramas "Call Jane" anrückt. Im Werk von Phyllis Nagy (59) sind unter anderem Kate Mara (38), Elizabeth Banks (47) und Sigourney Weaver (72) zu sehen.

Die meisten der Filme im Wettbewerb stellt 2022 Frankreich. Dementsprechend fällt auch die potenzielle Gästeliste aus: Juliette Binoche (57) und Vincent Lindon (62) kämpfen mit "Avec amour et acharnement" ("Both Sides of the Blade") um den Goldenen Bären, Charlotte Gainsbourg (50) ist mit "Les passagers de la nuit ("The Passengers of the Night") vertreten. Kultschauspieler Udo Kier (77) ist derweil in der deutsch-französischen Co-Produktion "A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe" zu sehen.

Oscarpreisträger außer Konkurrenz

Auch abseits des Wettbewerbs ist Einiges geboten. Etwa der US-Film "The Outfit", in dem Zoey Deutch (27) neben Oscarpreisträger Mark Rylance (62, "Bridge of Spies - Der Unterhändler") mitspielt. Und "Game of Thrones"-Fans dürfen auf die Anreise von Jaime Lennister hoffen: Der Däne Nikolaj Coster-Waldau (51) ist Star des Films "Against the Ice", der auf der Berlinale seine Premiere feiern wird.